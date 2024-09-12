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Стрельбу у ресторана в Москве открыл брат блогерши из-за запрета на курение

Стрельбу у ресторана в Москве открыл брат блогерши из-за запрета на курение - РИА Новости, 12.09.2024

Стрельбу у ресторана в Москве открыл брат блогерши из-за запрета на курение

Брат блогерши Евы Пилоян Артур Машурян, против которого возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, начал стрельбу из автомата из-за того, что ему... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:30

2024-09-12T14:30

2024-09-12T14:30

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Брат блогерши Евы Пилоян Артур Машурян, против которого возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, начал стрельбу из автомата из-за того, что ему запретили курить в ресторане в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительным данным, Артуру Машуряну запретили курить в заведении, а также вести себя неприлично и ругаться матом. В результате он открыл стрельбу", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что задержанный приходится братом блогерше Еве Пилоян, однако сам не связан с блогосферой. Ранее столичные прокуратура и главк СК сообщали, что уголовное дело заведено после стрельбы у ресторана в Москве, которую устроил 34-летний мужчина. По данным СК, фигурант, находясь у ресторана на улице Веневской в Москве, на почве личной неприязни к охраннику и посетителям заведения не менее 10 раз выстрелил их сторону. Позже мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

https://ria.ru/20240909/moskva-1971681327.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия