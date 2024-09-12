https://ria.ru/20240912/starmer-1972209818.html

У европейских политиков появились сомнения насчет Стармера, сообщили СМИ

У европейских политиков появились сомнения насчет Стармера, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.09.2024

У европейских политиков появились сомнения насчет Стармера, сообщили СМИ

Политики Евросоюза сомневаются, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, несмотря на заявления о стремлении вновь сблизиться с ЕС, на самом деле желает... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T07:40

2024-09-12T07:40

2024-09-12T07:40

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Политики Евросоюза сомневаются, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, несмотря на заявления о стремлении вновь сблизиться с ЕС, на самом деле желает этого, сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди дипломатов и чиновников объединения. "Чиновники и дипломаты ЕС заявили Politico, что они все больше сомневаются в том, что, помимо теплой риторики, новый премьер-министр Великобритании очень хочет пересмотреть разрыв с Европой эпохи Брекзита", - пишет издание. По словам источников, европейских чиновников резко огорчил выраженный лейбористами отказ участвовать даже в такой "простой в достижении" цели, как возвращение Великобритании в программу обмена студентами Erasmus. Как отмечается, в ЕС возлагали большие надежды на то, что Стармер будет придерживаться иного подхода, чем его предшественники из консервативной партии Великобритании, однако, по их мнению, на практике премьер игнорирует факт наличия у союза собственных приоритетов. Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.

https://ria.ru/20240707/dogovor-1958102367.html

https://ria.ru/20231129/es-1912756043.html

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великобритания, европа, франция, кир стармер, евросоюз, лейбористская партия великобритании, в мире