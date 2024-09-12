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У европейских политиков появились сомнения насчет Стармера, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.09.2024
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07:40 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/starmer-1972209818.html
У европейских политиков появились сомнения насчет Стармера, сообщили СМИ
У европейских политиков появились сомнения насчет Стармера, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.09.2024
У европейских политиков появились сомнения насчет Стармера, сообщили СМИ
Политики Евросоюза сомневаются, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, несмотря на заявления о стремлении вновь сблизиться с ЕС, на самом деле желает... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T07:40
2024-09-12T07:40
великобритания
европа
франция
кир стармер
евросоюз
лейбористская партия великобритании
в мире
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Политики Евросоюза сомневаются, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, несмотря на заявления о стремлении вновь сблизиться с ЕС, на самом деле желает этого, сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди дипломатов и чиновников объединения. "Чиновники и дипломаты ЕС заявили Politico, что они все больше сомневаются в том, что, помимо теплой риторики, новый премьер-министр Великобритании очень хочет пересмотреть разрыв с Европой эпохи Брекзита", - пишет издание. По словам источников, европейских чиновников резко огорчил выраженный лейбористами отказ участвовать даже в такой "простой в достижении" цели, как возвращение Великобритании в программу обмена студентами Erasmus. Как отмечается, в ЕС возлагали большие надежды на то, что Стармер будет придерживаться иного подхода, чем его предшественники из консервативной партии Великобритании, однако, по их мнению, на практике премьер игнорирует факт наличия у союза собственных приоритетов. Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.
https://ria.ru/20240707/dogovor-1958102367.html
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великобритания, европа, франция, кир стармер, евросоюз, лейбористская партия великобритании, в мире
Великобритания, Европа, Франция, Кир Стармер, Евросоюз, Лейбористская партия Великобритании, В мире
У европейских политиков появились сомнения насчет Стармера, сообщили СМИ

Politico: в ЕС сомневаются, что Стармер стремится сблизить Британию с Союзом

© AP Photo / Kin CheungЛидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Политики Евросоюза сомневаются, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, несмотря на заявления о стремлении вновь сблизиться с ЕС, на самом деле желает этого, сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди дипломатов и чиновников объединения.
"Чиновники и дипломаты ЕС заявили Politico, что они все больше сомневаются в том, что, помимо теплой риторики, новый премьер-министр Великобритании очень хочет пересмотреть разрыв с Европой эпохи Брекзита", - пишет издание.
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
МИД Британии: лейбористы хотят заключить с ЕС договор о безопасности
7 июля, 23:10
По словам источников, европейских чиновников резко огорчил выраженный лейбористами отказ участвовать даже в такой "простой в достижении" цели, как возвращение Великобритании в программу обмена студентами Erasmus.
Как отмечается, в ЕС возлагали большие надежды на то, что Стармер будет придерживаться иного подхода, чем его предшественники из консервативной партии Великобритании, однако, по их мнению, на практике премьер игнорирует факт наличия у союза собственных приоритетов.
Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.
Флаги Великобритании и ЕС - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Лондон отреагировал на слова главы ЕК об ошибочном выходе Британии из ЕС
29 ноября 2023, 20:20
 
ВеликобританияЕвропаФранцияКир СтармерЕвросоюзЛейбористская партия ВеликобританииВ мире
 
 
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