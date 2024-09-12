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"Приехали, забрали и скрылись". Что случилось со старцем Илием

"Приехали, забрали и скрылись". Что случилось со старцем Илием - РИА Новости, 12.09.2024

"Приехали, забрали и скрылись". Что случилось со старцем Илием

Эта история держала в напряжении весь интернет. О местонахождении одного из самых известных священнослужителей не было никакой информации несколько дней. И вот... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T07:30

2024-09-12T07:30

2024-09-12T07:30

оптина пустынь

ростов-на-дону

орловская область

сергий радонежский

религия

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Эта история держала в напряжении весь интернет. О местонахождении одного из самых известных священнослужителей не было никакой информации несколько дней. И вот наконец схиархимандрит Илий (Ноздрин) нашелся. Что это было — досадное недоразумение или реальное похищение?Таинственные исчезновенияНачало сентября отец Илий застал на Орловщине. Общался со своими духовными чадами. И даже успел поучаствовать в закладке первого камня будущего храма в честь преподобного Сергия Радонежского.Рядом неотступно находился многолетний помощник Геннадий Цурков, в прошлом — помощник губернатора "по духовным вопросам", ныне — учредитель благотворительного фонда "Орловский колос".После старец удалился в свою резиденцию, ему предстояла поездка в Ростов-на-Дону. А на следующий день — пропал.Местные СМИ и телеграм-каналы, которые изложили эту историю, утверждали, что Цуркова задержали и доставили в столицу. Каких-либо официальных сообщений на этот счет от правоохранительных органов не было."Зашли без предупреждения"Утром 7 сентября в телеграм-канале храма иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" появилось сообщение: якобы в ночь с 4 на 5 сентября к резиденции старца Илия подъехали две машины.Неизвестные, двое из которых были одеты как монахи, "без предупреждения <…> зашли в здание, а затем <…> вынесли схиархимандрита Илия, <…> посадили в автомобиль и уехали".С одной стороны, кому понадобилось совершать подобное — увозить 90-летнего старца? С другой — батюшка весьма влиятелен и почитаем среди православных верующих. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932-м в селе Становой Колодезь в Орловской области. Учился в Саратовской семинарии и Ленинградской духовной академии.В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в знаменитую Оптину пустынь. Там принял постриг с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. Стоит ли говорить, что в свое время в Оптину пустынь за духовным советом приезжали Федор Достоевский и Лев Толстой.Кроме того, с 2009-го Илий — духовник патриарха Кирилла.На круги свояВ апреле предстоятель РПЦ направил наместнику Оптиной пустыни обращение."В связи с поступающими на мое имя жалобами, — говорилось в документе, — лиц, именующих себя духовными чадами схиархимандрита Илия, на невозможность иметь с ним общение и просьбами вернуть старца в Свято-Введенскую Оптину пустынь, где бы он мог пребывать "в условиях монашеского сообщества и окружения, с соответствующим медицинским наблюдением, подобающих его возрасту и духовному сану".Патриарх благословил возвращение старца в родную обитель. Но вместо этого схиархимандрит оказался на своей мирской родине — на Орловщине. Почему это произошло? Объяснить недоразумение, скорее всего, сможет личный помощник Геннадий Цурков. К слову, тот не ответил на звонки корреспондента агентства.Пока же известно, что старец нашелся. Как сообщил РИА Новости наместник Оптиной пустыни епископ Можайский Иосиф (Королев), отец Илий вернулся в родную обитель. Батюшка "чувствует себя хорошо".

оптина пустынь

ростов-на-дону

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

оптина пустынь, ростов-на-дону, орловская область, сергий радонежский, религия