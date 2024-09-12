https://ria.ru/20240912/ssha-1972311217.html

"Собираемся убить": в США сделали тревожное заявление об Украине

"Собираемся убить": в США сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 12.09.2024

"Собираемся убить": в США сделали тревожное заявление об Украине

США отправят на гибель еще сто тысяч украинских солдат до президентских выборов в ноябре, чтобы спасти лицо, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:22

2024-09-12T15:22

2024-09-12T18:08

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. США отправят на гибель еще сто тысяч украинских солдат до президентских выборов в ноябре, чтобы спасти лицо, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."С сегодняшнего дня и до выборов погибнет еще сто тысяч украинцев. Это много? Да, это так, но такова реальность: мы собираемся убить сто тысяч украинцев, чтобы сохранить политическое лицо", — утверждает он.Как отметил эксперт, Украина уже проиграла в конфликте, и все это знают, но предвыборные процессы в США не позволяют американским элитам признать это публично.По мнению Риттера, в Вашингтоне примут окончательное решение по Украине уже после выборов в ноябре.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.В среду на площадке телеканала ABC прошли дебаты Трампа и Харрис. Кандидаты обсудили широкий круг тем во внутренней и внешней политике США, включая экономику, запрет на аборты, нелегальную миграцию, а также конфликты на Украине и в секторе Газа. Говоря об Украине, бывший президент повторил свои регулярные обещания немедленно завершить конфликт в случае переизбрания, а также в очередной раз обвинил администрацию Джо Байдена в слабости перед лицом России. Действующий вице-президент, в свою очередь, призналась в передаче разведданных Владимиру Зеленскому в феврале 2022 года и подчеркнула особую роль США в военной поддержке Киева.

https://ria.ru/20240912/vsu-1972320416.html

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