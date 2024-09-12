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"Собираемся убить": в США сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 12.09.2024 (обновлено: 18:08 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/ssha-1972311217.html
"Собираемся убить": в США сделали тревожное заявление об Украине
"Собираемся убить": в США сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 12.09.2024
"Собираемся убить": в США сделали тревожное заявление об Украине
США отправят на гибель еще сто тысяч украинских солдат до президентских выборов в ноябре, чтобы спасти лицо, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:22
2024-09-12T18:08
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. США отправят на гибель еще сто тысяч украинских солдат до президентских выборов в ноябре, чтобы спасти лицо, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."С сегодняшнего дня и до выборов погибнет еще сто тысяч украинцев. Это много? Да, это так, но такова реальность: мы собираемся убить сто тысяч украинцев, чтобы сохранить политическое лицо", — утверждает он.Как отметил эксперт, Украина уже проиграла в конфликте, и все это знают, но предвыборные процессы в США не позволяют американским элитам признать это публично.По мнению Риттера, в Вашингтоне примут окончательное решение по Украине уже после выборов в ноябре.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.В среду на площадке телеканала ABC прошли дебаты Трампа и Харрис. Кандидаты обсудили широкий круг тем во внутренней и внешней политике США, включая экономику, запрет на аборты, нелегальную миграцию, а также конфликты на Украине и в секторе Газа. Говоря об Украине, бывший президент повторил свои регулярные обещания немедленно завершить конфликт в случае переизбрания, а также в очередной раз обвинил администрацию Джо Байдена в слабости перед лицом России. Действующий вице-президент, в свою очередь, призналась в передаче разведданных Владимиру Зеленскому в феврале 2022 года и подчеркнула особую роль США в военной поддержке Киева.
https://ria.ru/20240912/vsu-1972320416.html
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в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир зеленский, камала харрис, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Дональд Трамп
"Собираемся убить": в США сделали тревожное заявление об Украине

Риттер: до президентских выборов США убьют сто тысяч украинцев

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. США отправят на гибель еще сто тысяч украинских солдат до президентских выборов в ноябре, чтобы спасти лицо, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"С сегодняшнего дня и до выборов погибнет еще сто тысяч украинцев. Это много? Да, это так, но такова реальность: мы собираемся убить сто тысяч украинцев, чтобы сохранить политическое лицо", — утверждает он.
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Как отметил эксперт, Украина уже проиграла в конфликте, и все это знают, но предвыборные процессы в США не позволяют американским элитам признать это публично.
По мнению Риттера, в Вашингтоне примут окончательное решение по Украине уже после выборов в ноябре.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
В среду на площадке телеканала ABC прошли дебаты Трампа и Харрис. Кандидаты обсудили широкий круг тем во внутренней и внешней политике США, включая экономику, запрет на аборты, нелегальную миграцию, а также конфликты на Украине и в секторе Газа. Говоря об Украине, бывший президент повторил свои регулярные обещания немедленно завершить конфликт в случае переизбрания, а также в очередной раз обвинил администрацию Джо Байдена в слабости перед лицом России. Действующий вице-президент, в свою очередь, призналась в передаче разведданных Владимиру Зеленскому в феврале 2022 года и подчеркнула особую роль США в военной поддержке Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладимир ЗеленскийКамала ХаррисДональд Трамп
 
 
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