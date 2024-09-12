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"Риски ядерной войны". Помощник Рейгана дал совет администрации Байдена - РИА Новости, 12.09.2024
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14:08 12.09.2024 (обновлено: 14:19 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/ssha-1972291515.html
"Риски ядерной войны". Помощник Рейгана дал совет администрации Байдена
"Риски ядерной войны". Помощник Рейгана дал совет администрации Байдена - РИА Новости, 12.09.2024
"Риски ядерной войны". Помощник Рейгана дал совет администрации Байдена
США должны отказаться от ряда обязательств по применению ядерного оружия, чтобы избежать ядерной войны, написал старший научный сотрудник института Катона и... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:08
2024-09-12T14:19
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америка
джо байден
рональд рейган
у цянь
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. США должны отказаться от ряда обязательств по применению ядерного оружия, чтобы избежать ядерной войны, написал старший научный сотрудник института Катона и бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative. Бэндоу пишет, что США подвергают себя риску ядерной войны посредством "расширенного сдерживания", в рамках которого они якобы планируют применить ядерное оружие для защиты союзников от нападения. Он подчеркивает, что эта политика была разработана во время холодной войны и сохраняется во многом "по инерции". "Вместо того чтобы расширять ядерные обязательства Америки, администрация (президента) Байдена и ее преемники должны отказаться от несущественных военных обязательств, особенно по применению ядерного оружия. У Америки есть важные интересы за рубежом, но лишь немногие из них стоят того, чтобы рисковать национальным самоубийством", - говорится в статье. Экс-помощник Рейгана подчеркивает, что США всегда должны быть готовы защитить себя, однако на сегодняшний день наиболее эффективный способ защиты, по его мнению, - избегать "ненужную войну". "Вашингтон не должен жертвовать теми самыми интересами, которые он призван защищать, - американской родиной", - добавил он. Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы. Официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что в вопросе распространения ядерного оружия Штаты придерживаются двойных стандартов, что угрожает глобальной стратстабильности.
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сша, китай, америка, джо байден, рональд рейган, у цянь, ядерное оружие
США, Китай, Америка, Джо Байден, Рональд Рейган, У Цянь, Ядерное оружие
"Риски ядерной войны". Помощник Рейгана дал совет администрации Байдена

Бэндоу: США должны отказаться от ряда военных обязательств по применению ЯО

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Doug BandowДаг Бэндоу
Даг Бэндоу - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Doug Bandow
Даг Бэндоу
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. США должны отказаться от ряда обязательств по применению ядерного оружия, чтобы избежать ядерной войны, написал старший научный сотрудник института Катона и бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
Бэндоу пишет, что США подвергают себя риску ядерной войны посредством "расширенного сдерживания", в рамках которого они якобы планируют применить ядерное оружие для защиты союзников от нападения. Он подчеркивает, что эта политика была разработана во время холодной войны и сохраняется во многом "по инерции".
"Вместо того чтобы расширять ядерные обязательства Америки, администрация (президента) Байдена и ее преемники должны отказаться от несущественных военных обязательств, особенно по применению ядерного оружия. У Америки есть важные интересы за рубежом, но лишь немногие из них стоят того, чтобы рисковать национальным самоубийством", - говорится в статье.
Экс-помощник Рейгана подчеркивает, что США всегда должны быть готовы защитить себя, однако на сегодняшний день наиболее эффективный способ защиты, по его мнению, - избегать "ненужную войну".
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"Вашингтон не должен жертвовать теми самыми интересами, которые он призван защищать, - американской родиной", - добавил он.
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы. Официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что в вопросе распространения ядерного оружия Штаты придерживаются двойных стандартов, что угрожает глобальной стратстабильности.
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СШАКитайАмерикаДжо БайденРональд РейганУ ЦяньЯдерное оружие
 
 
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