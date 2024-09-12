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Американский миллиардер прокомментировал решение по ракетам ATACMS - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:11 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/ssha-1972230178.html
Американский миллиардер прокомментировал решение по ракетам ATACMS
Американский миллиардер прокомментировал решение по ракетам ATACMS - РИА Новости, 12.09.2024
Американский миллиардер прокомментировал решение по ракетам ATACMS
Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в своём аккаунте в социальной сети Х, что США идут на риск, готовясь дать Украине разрешение наносить удары по... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:11
2024-09-12T10:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
джо байден
сергей лавров
энтони блинкен
нато
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в своём аккаунте в социальной сети Х, что США идут на риск, готовясь дать Украине разрешение наносить удары по глубоким целям в России американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Президент США Джо Байден ранее заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что передаст Байдену результаты обсуждения этого вопроса во время визита на Украину. "Белый дом готов дать зелёный свет на использование американских ракет для ударов по целям в глубине России... Зачем мы идем на этот риск? Украина не является ни союзником по договору, ни жизненно важным интересом", - написал Сакс. Сакс подчеркнул, что Байден "однажды предупредил", что это может привести к Третьей мировой войне. Он добавил, что у России есть "много способов" нанести ответный удар. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, отвечая на публикацию Сакса, назвал подготовку США дать разрешение Киеву бить по целям в РФ американским оружием "игрой с жизнью миллиардов людей". Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240911/ukraina-1972052420.html
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
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россия, украина, сша, джо байден, сергей лавров, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Джо Байден, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Американский миллиардер прокомментировал решение по ракетам ATACMS

Сакс: США идут на риск, готовясь дать Украине разрешение на удары ATACMS по РФ

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в своём аккаунте в социальной сети Х, что США идут на риск, готовясь дать Украине разрешение наносить удары по глубоким целям в России американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
Президент США Джо Байден ранее заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что передаст Байдену результаты обсуждения этого вопроса во время визита на Украину.
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"Белый дом готов дать зелёный свет на использование американских ракет для ударов по целям в глубине России... Зачем мы идем на этот риск? Украина не является ни союзником по договору, ни жизненно важным интересом", - написал Сакс.
Сакс подчеркнул, что Байден "однажды предупредил", что это может привести к Третьей мировой войне. Он добавил, что у России есть "много способов" нанести ответный удар.
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, отвечая на публикацию Сакса, назвал подготовку США дать разрешение Киеву бить по целям в РФ американским оружием "игрой с жизнью миллиардов людей".
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Вчера, 10:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДжо БайденСергей ЛавровЭнтони БлинкенНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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