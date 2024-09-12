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Отряд спецназа ВМС США готовится оказать помощь Тайваню, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2024
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10:08 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/ssha-1972228999.html
Отряд спецназа ВМС США готовится оказать помощь Тайваню, пишут СМИ
Отряд спецназа ВМС США готовится оказать помощь Тайваню, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2024
Отряд спецназа ВМС США готовится оказать помощь Тайваню, пишут СМИ
Отряд спецназа ВМС США, убившего в 2011 году экс-главаря запрещённой в РФ международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усаму бен Ладена, готовится к... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:08
2024-09-12T10:08
в мире
справки
тайвань
китай
сша
усама бен ладен
нэнси пелоси
аль-каида
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Отряд спецназа ВМС США, убившего в 2011 году экс-главаря запрещённой в РФ международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усаму бен Ладена, готовится к миссии по оказанию помощи Тайваню в случае якобы военного противостояния с Китаем, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. В понедельник палата представителей США одобрила серию законопроектов, направленных на противодействие влиянию Китая и сдерживание потенциальных намерений Пекина вторгнуться на Тайвань. "Шестой отряд тайного подразделения спецназа ВМС США SEAL, которое убило Усаму бен Ладена в 2011 году, готовится к миссиям по оказанию помощи Тайваню в случае вторжения Китая", - говорится в сообщении. По данным газеты, шестой отряд подразделения SEAL является самой элитной в армии США силой "первого уровня", её деятельность строго засекречена, поэтому источники не предоставили газете подробностей миссии отряда на Тайване. Согласно газете, отряд уже более года занимается планированием и подготовкой "к тайваньскому конфликту" в своей штаб-квартире в штате Виргиния. Газета отмечает, что секретные учения подчеркивают "возросшее внимание" США к сдерживанию Китая от якобы нападения на Тайвань и активизацию подготовки к этому событию. Усама бен Ладен – основатель международной террористической организации "Аль-Каида",* запрещенной во многих странах, в том числе в России, считается организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Бен Ладен был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад в результате штурма, проведенного американскими военными. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. *Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240902/kitaj-1970065975.html
https://ria.ru/20240906/kreml-1971038313.html
https://ria.ru/20240912/tayvan-1972205632.html
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китай
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в мире, справки, тайвань, китай, сша, усама бен ладен, нэнси пелоси, аль-каида
В мире, Справки, Тайвань, Китай, США, Усама бен Ладен, Нэнси Пелоси, Аль-Каида
Отряд спецназа ВМС США готовится оказать помощь Тайваню, пишут СМИ

FT: американский спецназ окажет помощь Тайваню в случае конфликта с Китаем

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Отряд спецназа ВМС США, убившего в 2011 году экс-главаря запрещённой в РФ международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усаму бен Ладена, готовится к миссии по оказанию помощи Тайваню в случае якобы военного противостояния с Китаем, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
В понедельник палата представителей США одобрила серию законопроектов, направленных на противодействие влиянию Китая и сдерживание потенциальных намерений Пекина вторгнуться на Тайвань.
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"Шестой отряд тайного подразделения спецназа ВМС США SEAL, которое убило Усаму бен Ладена в 2011 году, готовится к миссиям по оказанию помощи Тайваню в случае вторжения Китая", - говорится в сообщении.
По данным газеты, шестой отряд подразделения SEAL является самой элитной в армии США силой "первого уровня", её деятельность строго засекречена, поэтому источники не предоставили газете подробностей миссии отряда на Тайване. Согласно газете, отряд уже более года занимается планированием и подготовкой "к тайваньскому конфликту" в своей штаб-квартире в штате Виргиния. Газета отмечает, что секретные учения подчеркивают "возросшее внимание" США к сдерживанию Китая от якобы нападения на Тайвань и активизацию подготовки к этому событию.
Усама бен Ладен – основатель международной террористической организации "Аль-Каида",* запрещенной во многих странах, в том числе в России, считается организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Бен Ладен был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад в результате штурма, проведенного американскими военными.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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