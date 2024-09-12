Секретная служба США по ошибке почтила память смертников "Аль-Каиды"*
Секретная служба США по ошибке указала среди погибших боевиков "Аль-Каиды"
© AP Photo / Yuki IwamuraТраурные мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября в Нью-Йорке, США. 11 сентября 2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
Траурные мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября в Нью-Йорке, США. 11 сентября 2024
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Секретная служба США сделала на своей странице в соцсети X публикацию в память о погибших в теракте 11 сентября 2001 года, случайно учтя среди жертв боевиков террористической группировки "Аль-Каида".*
"Флаг, висящий в нашей штаб-квартире, является... напоминанием о событиях 11 сентября и о цели нашей миссии. Свидетельство свободы и самопожертвования, он чтит память всех 2996 погибших, в том числе нашего главного специального сотрудника Крейга Т. Миллера и ответственного специального агента Чарльза Л. Френда", - приводит издание Daily Caller цитату уже удаленной публикации ведомства.
Позднее Секретная служба опубликовала сообщение с исправленным числом и подтвердила совершенную ранее ошибку.
"В первоначальном сообщении мы по ошибке указали общее число погибших..., в которое входили (19) террористов... Мы приносим глубокие извинения за ошибку", - говорится в сообщении ведомства.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в терактах погибли 2977 человек.
*Запрещенная в России террористическая организация