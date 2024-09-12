https://ria.ru/20240912/ssha-1972208198.html

Аналитик рассказал, как США пытаются создать раскол между Россией и Турцией

Аналитик рассказал, как США пытаются создать раскол между Россией и Турцией - РИА Новости, 12.09.2024

Аналитик рассказал, как США пытаются создать раскол между Россией и Турцией

США хотят создать атмосферу недоверия между Турцией и Россией, оказывая санкционное давление на Анкару, заявил РИА Новости турецкий историк и политический... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T07:04

2024-09-12T07:04

2024-09-12T07:04

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турция

сша

мевлют чавушоглу

энтони блинкен

ибрагим калын

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в мире

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АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. США хотят создать атмосферу недоверия между Турцией и Россией, оказывая санкционное давление на Анкару, заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек. В августе США пригрозили Турции последствиями, если она не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров, об этом писала Financial Times. Помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод заявил изданию, что Турция должна остановить "поток американских технологий в Россию". По данным издания, американский минторг уже требует от юридических лиц из США приобретения редкого разрешения для продажи важных товаров 18 компаниям из Турции. Источник издания заявил, что в отсутствие подвижек со стороны Анкары Вашингтон продолжит вводить подобные ограничения. Тем временем диписточник в турецкой столице ранее заявлял РИА Новости, что Турция не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России. "Санкции США и Запада не отразились негативно на экономике России. Совсем наоборот – Россия нарастила собственное производство, уменьшив свою зависимость от западных поставок. США использовали санкции против России как оружие против стран, которые имеют торговые отношения с Москвой. В частности, против Китая, Индии, Турции и Азербайджана, вплоть до некоторых европейских стран. США активно используют это оружие против Турции, так как Россия является одним из основных торговых партнеров Анкары", - считает Перинчек. По его словам, Россия – это большой фактор для обеспечения энергетической безопасности Турции. "США ставят целью разрушить турецкую экономику, не дать турецкой экономике использовать те возможности, которые были созданы после санкций против России. Есть и политическая составляющая в этом вопросе. Оказывая давление на Турцию в плане соблюдения антироссийских санкций, США преследуют цель нанести урон турецко-российским отношениям, создать атмосферу недоверия. Попытки этого мы видим в Сирии, Восточном Средиземноморье, на Черном море", - отметил Перинчек. Ранее главный советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч заявлял, что Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции.

https://ria.ru/20240907/turtsija-1971227531.html

https://ria.ru/20240904/turtsiya-1970515778.html

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россия, турция, сша, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, ибрагим калын, евросоюз, в мире