Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал, как США пытаются создать раскол между Россией и Турцией - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/ssha-1972208198.html
Аналитик рассказал, как США пытаются создать раскол между Россией и Турцией
Аналитик рассказал, как США пытаются создать раскол между Россией и Турцией - РИА Новости, 12.09.2024
Аналитик рассказал, как США пытаются создать раскол между Россией и Турцией
США хотят создать атмосферу недоверия между Турцией и Россией, оказывая санкционное давление на Анкару, заявил РИА Новости турецкий историк и политический... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T07:04
2024-09-12T07:04
россия
турция
сша
мевлют чавушоглу
энтони блинкен
ибрагим калын
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_294:277:2833:1705_1920x0_80_0_0_12b5ab5599f63710f832fa81a314466d.jpg
АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. США хотят создать атмосферу недоверия между Турцией и Россией, оказывая санкционное давление на Анкару, заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек. В августе США пригрозили Турции последствиями, если она не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров, об этом писала Financial Times. Помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод заявил изданию, что Турция должна остановить "поток американских технологий в Россию". По данным издания, американский минторг уже требует от юридических лиц из США приобретения редкого разрешения для продажи важных товаров 18 компаниям из Турции. Источник издания заявил, что в отсутствие подвижек со стороны Анкары Вашингтон продолжит вводить подобные ограничения. Тем временем диписточник в турецкой столице ранее заявлял РИА Новости, что Турция не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России. "Санкции США и Запада не отразились негативно на экономике России. Совсем наоборот – Россия нарастила собственное производство, уменьшив свою зависимость от западных поставок. США использовали санкции против России как оружие против стран, которые имеют торговые отношения с Москвой. В частности, против Китая, Индии, Турции и Азербайджана, вплоть до некоторых европейских стран. США активно используют это оружие против Турции, так как Россия является одним из основных торговых партнеров Анкары", - считает Перинчек. По его словам, Россия – это большой фактор для обеспечения энергетической безопасности Турции. "США ставят целью разрушить турецкую экономику, не дать турецкой экономике использовать те возможности, которые были созданы после санкций против России. Есть и политическая составляющая в этом вопросе. Оказывая давление на Турцию в плане соблюдения антироссийских санкций, США преследуют цель нанести урон турецко-российским отношениям, создать атмосферу недоверия. Попытки этого мы видим в Сирии, Восточном Средиземноморье, на Черном море", - отметил Перинчек. Ранее главный советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч заявлял, что Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции.
https://ria.ru/20240907/turtsija-1971227531.html
https://ria.ru/20240904/turtsiya-1970515778.html
россия
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_690b66c90d007c52ca5b1688ce816859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, сша, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, ибрагим калын, евросоюз, в мире
Россия, Турция, США, Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, Ибрагим Калын, Евросоюз, В мире
Аналитик рассказал, как США пытаются создать раскол между Россией и Турцией

Аналитик Перинчек: США хотят создать атмосферу недоверия между Турцией и Россией

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. США хотят создать атмосферу недоверия между Турцией и Россией, оказывая санкционное давление на Анкару, заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.
В августе США пригрозили Турции последствиями, если она не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров, об этом писала Financial Times. Помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод заявил изданию, что Турция должна остановить "поток американских технологий в Россию". По данным издания, американский минторг уже требует от юридических лиц из США приобретения редкого разрешения для продажи важных товаров 18 компаниям из Турции. Источник издания заявил, что в отсутствие подвижек со стороны Анкары Вашингтон продолжит вводить подобные ограничения. Тем временем диписточник в турецкой столице ранее заявлял РИА Новости, что Турция не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
США напуганы тем, что Турция стремится вступить в БРИКС, заявил журналист
7 сентября, 09:36
"Санкции США и Запада не отразились негативно на экономике России. Совсем наоборот – Россия нарастила собственное производство, уменьшив свою зависимость от западных поставок. США использовали санкции против России как оружие против стран, которые имеют торговые отношения с Москвой. В частности, против Китая, Индии, Турции и Азербайджана, вплоть до некоторых европейских стран. США активно используют это оружие против Турции, так как Россия является одним из основных торговых партнеров Анкары", - считает Перинчек.
По его словам, Россия – это большой фактор для обеспечения энергетической безопасности Турции.
"США ставят целью разрушить турецкую экономику, не дать турецкой экономике использовать те возможности, которые были созданы после санкций против России. Есть и политическая составляющая в этом вопросе. Оказывая давление на Турцию в плане соблюдения антироссийских санкций, США преследуют цель нанести урон турецко-российским отношениям, создать атмосферу недоверия. Попытки этого мы видим в Сирии, Восточном Средиземноморье, на Черном море", - отметил Перинчек.
Ранее главный советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч заявлял, что Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе.
Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Посол рассказал о проблемах во взаиморасчетах между Россией и Турцией
4 сентября, 14:29
 
РоссияТурцияСШАМевлют ЧавушоглуЭнтони БлинкенИбрагим КалынЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала