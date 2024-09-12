https://ria.ru/20240912/ssha-1972192692.html
Вступил в силу запрет США на некоторые IT-услуги лицам в России
Вступил в силу запрет США на некоторые IT-услуги лицам в России - РИА Новости, 12.09.2024
Вступил в силу запрет США на некоторые IT-услуги лицам в России
Запрет властей США на предоставление ряда услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России вступает в силу 12 сентября. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T00:18
2024-09-12T00:18
2024-09-12T01:36
россия
москва
сша
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955005609_0:14:2774:1574_1920x0_80_0_0_2edf07d87c86af17e7a0b89235f30c0f.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 12 сен - РИА Новости. Запрет властей США на предоставление ряда услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России вступает в силу 12 сентября. Соответствующий документ, генеральную лицензию, в июне выпустил американский минфин. Американскими властями по данному предписанию запрещаются экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно из США или лицом из США услуг по консалтингу в сфере IT, проектированию, IT-поддержки или облачных услуг для соответствующего программного обеспечения любому лицу, находящемуся на территории России. При этом запрет предусматривает исключения, среди которых - техническая поддержка, общедоступные облачные сервисы и случаи, когда услуги осуществляются в интересах дочерних подразделений компаний из РФ за рубежом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240911/ekspert-1972160802.html
https://ria.ru/20240911/gaz-1972109400.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955005609_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_b9e03799ba6e4fc36e1d1a205355afd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сша, владимир путин, технологии
Россия, Москва, США, Владимир Путин, Технологии
Вступил в силу запрет США на некоторые IT-услуги лицам в России
Запрет США на предоставление ряда IT-услуг лицам в РФ 12 сентября вступил в силу
НЬЮ-ЙОРК, 12 сен - РИА Новости. Запрет властей США на предоставление ряда услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России вступает в силу 12 сентября.
Соответствующий документ, генеральную лицензию, в июне выпустил американский минфин.
Американскими властями по данному предписанию запрещаются экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно из США или лицом из США услуг по консалтингу в сфере IT, проектированию, IT-поддержки или облачных услуг для соответствующего программного обеспечения любому лицу, находящемуся на территории России.
При этом запрет предусматривает исключения, среди которых - техническая поддержка, общедоступные облачные сервисы и случаи, когда услуги осуществляются в интересах дочерних подразделений компаний из РФ за рубежом.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.