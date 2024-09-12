https://ria.ru/20240912/ssha-1972192692.html

Вступил в силу запрет США на некоторые IT-услуги лицам в России

Вступил в силу запрет США на некоторые IT-услуги лицам в России - РИА Новости, 12.09.2024

Вступил в силу запрет США на некоторые IT-услуги лицам в России

Запрет властей США на предоставление ряда услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России вступает в силу 12 сентября. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T00:18

2024-09-12T00:18

2024-09-12T01:36

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НЬЮ-ЙОРК, 12 сен - РИА Новости. Запрет властей США на предоставление ряда услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России вступает в силу 12 сентября. Соответствующий документ, генеральную лицензию, в июне выпустил американский минфин. Американскими властями по данному предписанию запрещаются экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно из США или лицом из США услуг по консалтингу в сфере IT, проектированию, IT-поддержки или облачных услуг для соответствующего программного обеспечения любому лицу, находящемуся на территории России. При этом запрет предусматривает исключения, среди которых - техническая поддержка, общедоступные облачные сервисы и случаи, когда услуги осуществляются в интересах дочерних подразделений компаний из РФ за рубежом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240911/ekspert-1972160802.html

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россия, москва, сша, владимир путин, технологии