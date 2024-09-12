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Руководителю мемориала "Пантеон защитников Отечества" грозит срок до 15 лет - РИА Новости, 12.09.2024
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22:30 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/srok-1972395865.html
Руководителю мемориала "Пантеон защитников Отечества" грозит срок до 15 лет
Руководителю мемориала "Пантеон защитников Отечества" грозит срок до 15 лет - РИА Новости, 12.09.2024
Руководителю мемориала "Пантеон защитников Отечества" грозит срок до 15 лет
Руководителю ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны РФ Вячеславу Филиппову грозит до 15 лет лишения свободы по уголовному... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T22:30
2024-09-12T22:30
происшествия
филипп (король бельгии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Руководителю ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны РФ Вячеславу Филиппову грозит до 15 лет лишения свободы по уголовному делу о получении взятки, следует из Уголовного кодекса РФ. Фигуранту вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ (получение особо крупной взятки). Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти миллионов рублей и лишение свободы от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового. В четверг суд заключил Филиппова под стражу и отказал его адвокату в избрании домашнего ареста или запрета определенных действий. Филиппов и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следствия, указав, на отсутствие доказательств причастности к инкриминируемому ему преступлению. Уголовное дело в отношении Филиппова возбудили 10 сентября в ГСУ СК России по факту получения взятки в особо крупном размере, а также в отношении бенефициарного владельца ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС" Олега Суворова по части 5 ст. 291 УК РФ по факту дачи взятки в особо крупном размере. Суворова также заключили под стражу. Детали уголовного дела не сообщаются.
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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происшествия, филипп (король бельгии), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Филипп (король Бельгии), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Руководителю мемориала "Пантеон защитников Отечества" грозит срок до 15 лет

Руководителю мемориала "Пантеон защитников Отечества" Филиппову грозит до 15 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Руководителю ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны РФ Вячеславу Филиппову грозит до 15 лет лишения свободы по уголовному делу о получении взятки, следует из Уголовного кодекса РФ.
Фигуранту вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ (получение особо крупной взятки). Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти миллионов рублей и лишение свободы от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны
24 мая, 08:00
В четверг суд заключил Филиппова под стражу и отказал его адвокату в избрании домашнего ареста или запрета определенных действий.
Филиппов и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следствия, указав, на отсутствие доказательств причастности к инкриминируемому ему преступлению.
Уголовное дело в отношении Филиппова возбудили 10 сентября в ГСУ СК России по факту получения взятки в особо крупном размере, а также в отношении бенефициарного владельца ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС" Олега Суворова по части 5 ст. 291 УК РФ по факту дачи взятки в особо крупном размере. Суворова также заключили под стражу.
Детали уголовного дела не сообщаются.
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ПроисшествияФилипп (король Бельгии)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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