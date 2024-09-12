https://ria.ru/20240912/spetsoperatsiya-1972355574.html

Спецоперация, 12 сентября: ВСУ потеряли до двух тысяч военных

Спецоперация, 12 сентября: ВСУ потеряли до двух тысяч военных - РИА Новости, 12.09.2024

Спецоперация, 12 сентября: ВСУ потеряли до двух тысяч военных

Российские войска за двое суток вернули под свой контроль 10 населенных пунктов в Курской области, ВСУ потеряли до двух тысяч военнослужащих за сутки, в... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:14

2024-09-12T18:14

2024-09-12T18:14

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

мурманск

илон маск

сергей лавров

андрей белоусов

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские войска за двое суток вернули под свой контроль 10 населенных пунктов в Курской области, ВСУ потеряли до двух тысяч военнослужащих за сутки, в аэропортах Мурманск и Апатиты снова вводились ограничения на прием и вылет воздушных судов. ВС России вернули под свой контроль десять населенных пунктов в Курской областиПо данным Минобороны РФ, российские войска за последние сутки отразили в Курской области две контратаки ВСУ в направлении Фанасеевки и Снагости, сорвана попытка атаки в направлении Ольговки. Также отражены четыре попытки противника прорваться через границу в направлении Медвежьего и Нового пути. Общие потери ВСУ за сутки на курском направлении - более 300 человек и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков. Российские военные за последние двое суток вернули под свой контроль 10 населенных пунктов: Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и Десятый Октябрь. Сводка МинобороныПотери украинских войск за сутки составили до двух тысяч человек, следует из сводки Минобороны России. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов. ПВО сбила девять БПЛА над регионами РоссииРоссийские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь два украинских беспилотника над Белгородской областью, еще два - над Курской и один над Брянской, сообщили в Минобороны России. Около 08.00 мск над Белгородской областью был сбит еще один украинский дрон. С 11.50 до 13.00 мск ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями. Около 14.30 мск еще один БПЛА был сбит над Курской областью. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что утром в небе над регионом была уничтожена украинская ракета. В аэропортах Мурманска и Апатитов вводились ограничения на прием судовВ четверг Росавиация сообщила о том, что временные ограничения на работу введены в аэропортах Мурманска и Апатитов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аналогичные ограничения были введены в среду утром до середины дня. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманск и Апатиты были сняты в 14.10 мск. В Росавиации отметили, что в период действия временных ограничений на запасной аэродром в Архангельск (Талаги) "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Мурманск. В среду утром губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что область атаковали несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов. ОАК передала в войска партию истребителей Су-57 и Су-35СОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") передала ВКС России партию новых истребителей Су-57 и Су-35С, сообщили в пресс-службе госкорпорации. О поставке в войска Су-57 в этом году сообщается впервые. Как отметил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, переданные в войска машины отличают высокие летно-технические характеристики, которые по достоинству оценены летчиками. По его словам, Су-57 следующих партий находятся в разной степени готовности, а Су-35С - в высокой. Лавров заявил, что ВС России выжимают украинские войска из Курской областиРоссийская армия уже выжимает украинские войска из Курской области, и она выжмет их оттуда, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия считает, что Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по РФ и сейчас пытается это решение "покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве". Министр также заявил, что в районе Курской АЭС сохраняется очень напряженная ситуация. Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС России в академии Жуковского в ВоронежеГлава Минобороны Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС России в Военно-воздушной академии в Воронеже, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров доложил министру о системе подготовки кадров летного и инженерно-технического состава, беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы и других специальностей, а также о совершенствовании учебно-материальной базы и обеспеченности новейшими тренажерными комплексами. Также Белоусову продемонстрировали подготовку курсантов в объединенной авиационной технико-эксплуатационной части (ТЭЧ), предназначенной для ремонта и обслуживания воздушных судов различного типа. Уточняется, что для проведения практических занятий в ТЭЧ академии размещены самолеты Су-35с и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28н. ВС России взяли в плен боевиков ВСУ при штурме КрасногоровкиШтурмовые подразделения 5-й отдельной бригады имени Первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко "Южной" группировки войск при штурме и захвате позиций противника в Красногоровке в ДНР взяли в плен боевиков ВСУ, следует из видео, предоставленного РИА Новости министерством обороны России. Ведомство опубликовало кадры штурмовой работы при освобождении и зачистке населённого пункта Красногоровка. На видео штурмовые группы заходят с боем в один из многоэтажных домов города, в которых были огневые позиции ВСУ. В результате слаженных боевых действий российских военнослужащих боевики ВСУ спасались бегством с поля боя, многие из них посчитали более правильным решением сдаться в плен ВС РФ. Остальная часть противника при штурме была уничтожена. Маск считает, что возможное разрешение Киеву бить вглубь России — шаг к третьей мировойАмериканский предприниматель Илон Маск считает, что возможное разрешение США Киеву наносить удары вглубь территории РФ является шагом к Третьей мировой войне. Президент США Джо Байден ранее заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что передаст Байдену результаты обсуждения этого вопроса во время визита на Украину. "Такое ощущение, что Третья мировая война началась довольно давно, а нам просто отказываются рассказать об этом", - написал один из пользователей соцсети Х, комментируя сообщение газеты Guardian о том, что решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято. "Это, безусловно, шаг в этом направлении", - прокомментировал Маск публикацию пользователя.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

https://ria.ru/20240619/mask-1954107209.html

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