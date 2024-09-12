Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 12 сентября: ВСУ потеряли до двух тысяч военных - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/spetsoperatsiya-1972355574.html
Спецоперация, 12 сентября: ВСУ потеряли до двух тысяч военных
Спецоперация, 12 сентября: ВСУ потеряли до двух тысяч военных - РИА Новости, 12.09.2024
Спецоперация, 12 сентября: ВСУ потеряли до двух тысяч военных
Российские войска за двое суток вернули под свой контроль 10 населенных пунктов в Курской области, ВСУ потеряли до двух тысяч военнослужащих за сутки, в... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:14
2024-09-12T18:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
мурманск
илон маск
сергей лавров
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские войска за двое суток вернули под свой контроль 10 населенных пунктов в Курской области, ВСУ потеряли до двух тысяч военнослужащих за сутки, в аэропортах Мурманск и Апатиты снова вводились ограничения на прием и вылет воздушных судов. ВС России вернули под свой контроль десять населенных пунктов в Курской областиПо данным Минобороны РФ, российские войска за последние сутки отразили в Курской области две контратаки ВСУ в направлении Фанасеевки и Снагости, сорвана попытка атаки в направлении Ольговки. Также отражены четыре попытки противника прорваться через границу в направлении Медвежьего и Нового пути. Общие потери ВСУ за сутки на курском направлении - более 300 человек и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков. Российские военные за последние двое суток вернули под свой контроль 10 населенных пунктов: Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и Десятый Октябрь. Сводка МинобороныПотери украинских войск за сутки составили до двух тысяч человек, следует из сводки Минобороны России. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов. ПВО сбила девять БПЛА над регионами РоссииРоссийские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь два украинских беспилотника над Белгородской областью, еще два - над Курской и один над Брянской, сообщили в Минобороны России. Около 08.00 мск над Белгородской областью был сбит еще один украинский дрон. С 11.50 до 13.00 мск ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями. Около 14.30 мск еще один БПЛА был сбит над Курской областью. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что утром в небе над регионом была уничтожена украинская ракета. В аэропортах Мурманска и Апатитов вводились ограничения на прием судовВ четверг Росавиация сообщила о том, что временные ограничения на работу введены в аэропортах Мурманска и Апатитов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аналогичные ограничения были введены в среду утром до середины дня. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманск и Апатиты были сняты в 14.10 мск. В Росавиации отметили, что в период действия временных ограничений на запасной аэродром в Архангельск (Талаги) "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Мурманск. В среду утром губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что область атаковали несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов. ОАК передала в войска партию истребителей Су-57 и Су-35СОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") передала ВКС России партию новых истребителей Су-57 и Су-35С, сообщили в пресс-службе госкорпорации. О поставке в войска Су-57 в этом году сообщается впервые. Как отметил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, переданные в войска машины отличают высокие летно-технические характеристики, которые по достоинству оценены летчиками. По его словам, Су-57 следующих партий находятся в разной степени готовности, а Су-35С - в высокой. Лавров заявил, что ВС России выжимают украинские войска из Курской областиРоссийская армия уже выжимает украинские войска из Курской области, и она выжмет их оттуда, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия считает, что Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по РФ и сейчас пытается это решение "покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве". Министр также заявил, что в районе Курской АЭС сохраняется очень напряженная ситуация. Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС России в академии Жуковского в ВоронежеГлава Минобороны Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС России в Военно-воздушной академии в Воронеже, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров доложил министру о системе подготовки кадров летного и инженерно-технического состава, беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы и других специальностей, а также о совершенствовании учебно-материальной базы и обеспеченности новейшими тренажерными комплексами. Также Белоусову продемонстрировали подготовку курсантов в объединенной авиационной технико-эксплуатационной части (ТЭЧ), предназначенной для ремонта и обслуживания воздушных судов различного типа. Уточняется, что для проведения практических занятий в ТЭЧ академии размещены самолеты Су-35с и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28н. ВС России взяли в плен боевиков ВСУ при штурме КрасногоровкиШтурмовые подразделения 5-й отдельной бригады имени Первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко "Южной" группировки войск при штурме и захвате позиций противника в Красногоровке в ДНР взяли в плен боевиков ВСУ, следует из видео, предоставленного РИА Новости министерством обороны России. Ведомство опубликовало кадры штурмовой работы при освобождении и зачистке населённого пункта Красногоровка. На видео штурмовые группы заходят с боем в один из многоэтажных домов города, в которых были огневые позиции ВСУ. В результате слаженных боевых действий российских военнослужащих боевики ВСУ спасались бегством с поля боя, многие из них посчитали более правильным решением сдаться в плен ВС РФ. Остальная часть противника при штурме была уничтожена. Маск считает, что возможное разрешение Киеву бить вглубь России — шаг к третьей мировойАмериканский предприниматель Илон Маск считает, что возможное разрешение США Киеву наносить удары вглубь территории РФ является шагом к Третьей мировой войне. Президент США Джо Байден ранее заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что передаст Байдену результаты обсуждения этого вопроса во время визита на Украину. "Такое ощущение, что Третья мировая война началась довольно давно, а нам просто отказываются рассказать об этом", - написал один из пользователей соцсети Х, комментируя сообщение газеты Guardian о том, что решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято. "Это, безусловно, шаг в этом направлении", - прокомментировал Маск публикацию пользователя.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html
https://ria.ru/20240619/mask-1954107209.html
россия
курская область
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, курская область, мурманск, илон маск, сергей лавров, андрей белоусов, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), су-57, су-35с, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Мурманск, Илон Маск, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Су-57, Су-35С, Су-34
Спецоперация, 12 сентября: ВСУ потеряли до двух тысяч военных

МО РФ: ВСУ потеряли до двух тысяч военных за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские войска за двое суток вернули под свой контроль 10 населенных пунктов в Курской области, ВСУ потеряли до двух тысяч военнослужащих за сутки, в аэропортах Мурманск и Апатиты снова вводились ограничения на прием и вылет воздушных судов.

ВС России вернули под свой контроль десять населенных пунктов в Курской области

По данным Минобороны РФ, российские войска за последние сутки отразили в Курской области две контратаки ВСУ в направлении Фанасеевки и Снагости, сорвана попытка атаки в направлении Ольговки. Также отражены четыре попытки противника прорваться через границу в направлении Медвежьего и Нового пути. Общие потери ВСУ за сутки на курском направлении - более 300 человек и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков. Российские военные за последние двое суток вернули под свой контроль 10 населенных пунктов: Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и Десятый Октябрь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00

Сводка Минобороны

Потери украинских войск за сутки составили до двух тысяч человек, следует из сводки Минобороны России. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов.

ПВО сбила девять БПЛА над регионами России

Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь два украинских беспилотника над Белгородской областью, еще два - над Курской и один над Брянской, сообщили в Минобороны России. Около 08.00 мск над Белгородской областью был сбит еще один украинский дрон. С 11.50 до 13.00 мск ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями. Около 14.30 мск еще один БПЛА был сбит над Курской областью. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что утром в небе над регионом была уничтожена украинская ракета.

В аэропортах Мурманска и Апатитов вводились ограничения на прием судов

В четверг Росавиация сообщила о том, что временные ограничения на работу введены в аэропортах Мурманска и Апатитов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аналогичные ограничения были введены в среду утром до середины дня. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманск и Апатиты были сняты в 14.10 мск. В Росавиации отметили, что в период действия временных ограничений на запасной аэродром в Архангельск (Талаги) "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Мурманск. В среду утром губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что область атаковали несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

ОАК передала в войска партию истребителей Су-57 и Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") передала ВКС России партию новых истребителей Су-57 и Су-35С, сообщили в пресс-службе госкорпорации. О поставке в войска Су-57 в этом году сообщается впервые.
Как отметил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, переданные в войска машины отличают высокие летно-технические характеристики, которые по достоинству оценены летчиками. По его словам, Су-57 следующих партий находятся в разной степени готовности, а Су-35С - в высокой.

Лавров заявил, что ВС России выжимают украинские войска из Курской области

Российская армия уже выжимает украинские войска из Курской области, и она выжмет их оттуда, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия считает, что Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по РФ и сейчас пытается это решение "покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве". Министр также заявил, что в районе Курской АЭС сохраняется очень напряженная ситуация.

Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС России в академии Жуковского в Воронеже

Глава Минобороны Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС России в Военно-воздушной академии в Воронеже, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров доложил министру о системе подготовки кадров летного и инженерно-технического состава, беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы и других специальностей, а также о совершенствовании учебно-материальной базы и обеспеченности новейшими тренажерными комплексами. Также Белоусову продемонстрировали подготовку курсантов в объединенной авиационной технико-эксплуатационной части (ТЭЧ), предназначенной для ремонта и обслуживания воздушных судов различного типа. Уточняется, что для проведения практических занятий в ТЭЧ академии размещены самолеты Су-35с и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28н.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Курск на стероидах: Киев теперь нацелился на всю Россию
30 августа, 08:00

ВС России взяли в плен боевиков ВСУ при штурме Красногоровки

Штурмовые подразделения 5-й отдельной бригады имени Первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко "Южной" группировки войск при штурме и захвате позиций противника в Красногоровке в ДНР взяли в плен боевиков ВСУ, следует из видео, предоставленного РИА Новости министерством обороны России.
Ведомство опубликовало кадры штурмовой работы при освобождении и зачистке населённого пункта Красногоровка. На видео штурмовые группы заходят с боем в один из многоэтажных домов города, в которых были огневые позиции ВСУ. В результате слаженных боевых действий российских военнослужащих боевики ВСУ спасались бегством с поля боя, многие из них посчитали более правильным решением сдаться в плен ВС РФ. Остальная часть противника при штурме была уничтожена.

Маск считает, что возможное разрешение Киеву бить вглубь России — шаг к третьей мировой

Американский предприниматель Илон Маск считает, что возможное разрешение США Киеву наносить удары вглубь территории РФ является шагом к Третьей мировой войне. Президент США Джо Байден ранее заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что передаст Байдену результаты обсуждения этого вопроса во время визита на Украину.
"Такое ощущение, что Третья мировая война началась довольно давно, а нам просто отказываются рассказать об этом", - написал один из пользователей соцсети Х, комментируя сообщение газеты Guardian о том, что решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято.
"Это, безусловно, шаг в этом направлении", - прокомментировал Маск публикацию пользователя.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
"Больше не увидит". В США вспомнили мирный план Маска по Украине
19 июня, 21:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьМурманскИлон МаскСергей ЛавровАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Су-57Су-35ССу-34
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала