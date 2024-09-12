https://ria.ru/20240912/sotrudnichestvo-1972304883.html

Россия полна решимости сотрудничать с Ираном, заявил Путин

Россия полна решимости сотрудничать с Ираном, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024

Россия полна решимости сотрудничать с Ираном, заявил Путин

Россия полна решимости сотрудничать с Ираном по различным направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с секретарем Высшего совета национальной... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:57

2024-09-12T14:57

2024-09-12T15:10

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иран

владимир путин

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СТРЕЛЬНА, 12 сен - РИА Новости. Россия полна решимости сотрудничать с Ираном по различным направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.В ходе беседы российский лидер заявил, что у России и Ирана много важных и интересных тем для сотрудничества."Хочу подтвердить еще раз, что полны решимости двигаться по всем этим направлениям", - сказал ПутинТакже в ходе беседы Путин выразил надежду, что пребывание секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана в Петербурге будет полезным и приятным.

https://ria.ru/20240912/putin-1972304976.html

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иран

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россия, иран, владимир путин, санкт-петербург, в мире