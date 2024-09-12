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Выяснились подробности о компании "Ленбытхим", гендиректор которой задержан - РИА Новости, 12.09.2024
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13:20 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/sk-1972279944.html
Выяснились подробности о компании "Ленбытхим", гендиректор которой задержан
Выяснились подробности о компании "Ленбытхим", гендиректор которой задержан - РИА Новости, 12.09.2024
Выяснились подробности о компании "Ленбытхим", гендиректор которой задержан
Предприятие "Ленбытхим", гендиректор которой был задержан по подозрению в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа, работала по 116 госконтрактам, выяснило... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:20
2024-09-12T13:20
россия
военторг
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Предприятие "Ленбытхим", гендиректор которой был задержан по подозрению в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа, работала по 116 госконтрактам, выяснило РИА Новости, изучив данные из открытых источников и сервиса "БИР-Аналитик". Компания работает на рынке более 22 лет. В 2023 году выручка составила почти 911,5 миллиона рублей. "У компании 116 госконтрактов в качестве поставщика", - говорится в материалах. По данным следствия, при исполнении госконтрактов, заключенных на сумму более 115 миллионов рублей с АО "Военторг" по поставке имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, глава компании Денис Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив более 20 миллионов рублей.
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россия, военторг
Россия, Военторг
Выяснились подробности о компании "Ленбытхим", гендиректор которой задержан

"Ленбытхим" работал по 116 госконтрактам в качестве поставщика

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Предприятие "Ленбытхим", гендиректор которой был задержан по подозрению в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа, работала по 116 госконтрактам, выяснило РИА Новости, изучив данные из открытых источников и сервиса "БИР-Аналитик".
Компания работает на рынке более 22 лет. В 2023 году выручка составила почти 911,5 миллиона рублей.
"У компании 116 госконтрактов в качестве поставщика", - говорится в материалах.
По данным следствия, при исполнении госконтрактов, заключенных на сумму более 115 миллионов рублей с АО "Военторг" по поставке имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, глава компании Денис Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив более 20 миллионов рублей.
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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