https://ria.ru/20240912/sk-1972279944.html
Выяснились подробности о компании "Ленбытхим", гендиректор которой задержан
Выяснились подробности о компании "Ленбытхим", гендиректор которой задержан - РИА Новости, 12.09.2024
Выяснились подробности о компании "Ленбытхим", гендиректор которой задержан
Предприятие "Ленбытхим", гендиректор которой был задержан по подозрению в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа, работала по 116 госконтрактам, выяснило... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:20
2024-09-12T13:20
2024-09-12T13:20
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военторг
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Предприятие "Ленбытхим", гендиректор которой был задержан по подозрению в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа, работала по 116 госконтрактам, выяснило РИА Новости, изучив данные из открытых источников и сервиса "БИР-Аналитик". Компания работает на рынке более 22 лет. В 2023 году выручка составила почти 911,5 миллиона рублей. "У компании 116 госконтрактов в качестве поставщика", - говорится в материалах. По данным следствия, при исполнении госконтрактов, заключенных на сумму более 115 миллионов рублей с АО "Военторг" по поставке имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, глава компании Денис Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив более 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240912/mikhaylov-1972267913.html
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россия, военторг
Выяснились подробности о компании "Ленбытхим", гендиректор которой задержан
"Ленбытхим" работал по 116 госконтрактам в качестве поставщика