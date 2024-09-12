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Мужчине, открывшему стрельбу по ресторану в Москве, предъявили обвинение
Мужчине, открывшему стрельбу по ресторану в Москве, предъявили обвинение - РИА Новости, 12.09.2024
Мужчине, открывшему стрельбу по ресторану в Москве, предъявили обвинение
Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, который открыл стрельбу из автомата по ресторану в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:54
2024-09-12T09:54
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, который открыл стрельбу из автомата по ресторану в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. Ранее столичные главки прокуратуры и СК сообщали, что уголовное дело заведено после стрельбы у ресторана в Москве, которую устроил 34-летний мужчина, никто не пострадал. По данным СК, фигурант дела, находясь вблизи ресторана, расположенного на улице Веневской в Москве, на почве личной неприязни к охраннику и посетителям заведения произвел не менее 10 выстрелов в сторону этих граждан. "Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении. Конфликт начался из-за нарушения обвиняемым внутренних правил заведения, отметили в СК, добавив, что следствие будет просить об аресте мужчины.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчине, открывшему стрельбу по ресторану в Москве, предъявили обвинение
СК предъявил обвинение мужчине, открывшему стрельбу по ресторану в Москве
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.
Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, который открыл стрельбу из автомата по ресторану в Москве, сообщается в Telegram-канале
столичного главка СК РФ.
Ранее столичные главки прокуратуры и СК сообщали, что уголовное дело заведено после стрельбы у ресторана в Москве, которую устроил 34-летний мужчина, никто не пострадал. По данным СК, фигурант дела, находясь вблизи ресторана, расположенного на улице Веневской в Москве, на почве личной неприязни к охраннику и посетителям заведения произвел не менее 10 выстрелов в сторону этих граждан.
"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении.
Конфликт начался из-за нарушения обвиняемым внутренних правил заведения, отметили в СК, добавив, что следствие будет просить об аресте мужчины.