Глава МИД Польши не смог сдержать смех, говоря об антироссийском шаге
Сикорский рассмеялся в разговоре с пранкерами о взрывах на "Северных потоках"
© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) не смог сдержать смех, говоря о подрыве "Северных потоков".
"В Польше мы так к этому относимся: кто бы это ни сделал, он проделал хорошую работу. И теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили это", — сказал он.
"В Польше мы так к этому относимся: кто бы это ни сделал, он проделал хорошую работу. И теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили это", — сказал он.
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8 сентября, 19:49
В августе Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к теракту на "Северных потоках". По имеющимся сведениям, немецкая Генпрокуратура еще в июне передала Варшаве ордер на арест некоего Владимира З., идентифицированного по якобы имеющемуся снимку. Фото сделала дорожная камера, зафиксировавшая превышение скорости. Утверждается, что З. якобы был за рулем Citroen, на котором, как предполагается, 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась диверсионная группа, причастная к теракту на "Северных потоках".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Президент Владимир Путин назвал это ЧП очевидным терактом, Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.