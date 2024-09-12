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Глава МИД Польши не смог сдержать смех, говоря об антироссийском шаге - РИА Новости, 12.09.2024
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12:27 12.09.2024 (обновлено: 17:25 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/sikorskiy-1972262487.html
Глава МИД Польши не смог сдержать смех, говоря об антироссийском шаге
Глава МИД Польши не смог сдержать смех, говоря об антироссийском шаге - РИА Новости, 12.09.2024
Глава МИД Польши не смог сдержать смех, говоря об антироссийском шаге
сказал он. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:27
2024-09-12T17:25
в мире
германия
польша
варшава
радослав сикорский
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) не смог сдержать смех, говоря о подрыве "Северных потоков". "В Польше мы так к этому относимся: кто бы это ни сделал, он проделал хорошую работу. И теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили это", — сказал он. В августе Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к теракту на "Северных потоках". По имеющимся сведениям, немецкая Генпрокуратура еще в июне передала Варшаве ордер на арест некоего Владимира З., идентифицированного по якобы имеющемуся снимку. Фото сделала дорожная камера, зафиксировавшая превышение скорости. Утверждается, что З. якобы был за рулем Citroen, на котором, как предполагается, 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась диверсионная группа, причастная к теракту на "Северных потоках".Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Президент Владимир Путин назвал это ЧП очевидным терактом, Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240908/zakharova-1971459747.html
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в мире, германия, польша, варшава, радослав сикорский
В мире, Германия, Польша, Варшава, Радослав Сикорский
Глава МИД Польши не смог сдержать смех, говоря об антироссийском шаге

Сикорский рассмеялся в разговоре с пранкерами о взрывах на "Северных потоках"

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) не смог сдержать смех, говоря о подрыве "Северных потоков".

"В Польше мы так к этому относимся: кто бы это ни сделал, он проделал хорошую работу. И теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили это", — сказал он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Захарова оценила слова Шольца о расследовании по "Северным потокам"
8 сентября, 19:49
В августе Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к теракту на "Северных потоках". По имеющимся сведениям, немецкая Генпрокуратура еще в июне передала Варшаве ордер на арест некоего Владимира З., идентифицированного по якобы имеющемуся снимку. Фото сделала дорожная камера, зафиксировавшая превышение скорости. Утверждается, что З. якобы был за рулем Citroen, на котором, как предполагается, 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась диверсионная группа, причастная к теракту на "Северных потоках".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Президент Владимир Путин назвал это ЧП очевидным терактом, Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
СМИ: Туск отменил поездку в Германию из-за скандала с "Северными потоками"
10 сентября, 14:00
 
В миреГерманияПольшаВаршаваРадослав Сикорский
 
 
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