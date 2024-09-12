https://ria.ru/20240912/shuvalov-1972347787.html
Шувалов: залог развития экономики — базовые культурные ценности России
Шувалов: залог развития экономики — базовые культурные ценности России - РИА Новости, 12.09.2024
Шувалов: залог развития экономики — базовые культурные ценности России
Одной из основ развития современной инновационной экономики России являются базовые культурные ценности, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на X Форуме... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:38
2024-09-12T17:38
2024-09-12T17:38
россия
санкт-петербург
игорь шувалов
вэб.рф (вэб)
культура
форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972347432_0:66:1263:776_1920x0_80_0_0_1a197a9708fd101973ded308f4fb158c.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Одной из основ развития современной инновационной экономики России являются базовые культурные ценности, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на X Форуме объединенных культур, который проходит в Санкт-Петербурге. В этом году участниками сессии "Все дело в культуре" стали представители бизнеса и власти, креативных индустрий и массовой культуры, локальных и региональных брендов, социальные предприниматели. "Современная инновационная экономика, которая будет способна продавать продукты, продукцию, товары, услуги на международных рынках, должна быть конкурентоспособна. Все должно базироваться, с одной стороны, на традиционных культурных российских ценностях. Но необходимо и следить за тем, что в мире происходит, перенимать передовые подходы и технологии и при этом обеспечивать новое качество", — сказал Шувалов, его слова приводит пресс-служба госкорпорации. Он добавил, что предприниматели активно продвигают культуру и ценности России, успешно конкурируя на мировых рынках. "То, что сегодня форум называется Форум объединенных культур, означает, что мы должны защищать свое, но и впитывать все самое лучшее. И построить мосты для того, чтобы наше лучшее было впитано мировыми культурами", — сказал Шувалов. В основе культуры современного предпринимательства — готовность созидать, подчеркнул глава ВЭБ.РФ. "Забота предпринимателей сегодня — о преобразовании жизни вокруг городов, забота о семьях — это сегодня совершенно другая ценность", — резюмировал Шувалов. X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.
https://ria.ru/20240912/forum-1972345551.html
https://ria.ru/20240607/kultura-1951208727.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972347432_141:0:1262:841_1920x0_80_0_0_faabbfac79b30165ee885fb02a3b8b94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, игорь шувалов, вэб.рф (вэб), культура, форум
Россия, Санкт-Петербург, Игорь Шувалов, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Культура, Форум
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Одной из основ развития современной инновационной экономики России являются базовые культурные ценности, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на X Форуме объединенных культур, который проходит в Санкт-Петербурге.
В этом году участниками сессии "Все дело в культуре" стали представители бизнеса и власти, креативных индустрий и массовой культуры, локальных и региональных брендов, социальные предприниматели.
"Современная инновационная экономика, которая будет способна продавать продукты, продукцию, товары, услуги на международных рынках, должна быть конкурентоспособна. Все должно базироваться, с одной стороны, на традиционных культурных российских ценностях. Но необходимо и следить за тем, что в мире происходит, перенимать передовые подходы и технологии и при этом обеспечивать новое качество", — сказал Шувалов, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.
Он добавил, что предприниматели активно продвигают культуру и ценности России, успешно конкурируя на мировых рынках.
"То, что сегодня форум называется Форум объединенных культур, означает, что мы должны защищать свое, но и впитывать все самое лучшее. И построить мосты для того, чтобы наше лучшее было впитано мировыми культурами", — сказал Шувалов
.
В основе культуры современного предпринимательства — готовность созидать, подчеркнул глава ВЭБ.РФ.
"Забота предпринимателей сегодня — о преобразовании жизни вокруг городов, забота о семьях — это сегодня совершенно другая ценность", — резюмировал Шувалов.
X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.