https://ria.ru/20240912/shuvalov-1972347787.html

Шувалов: залог развития экономики — базовые культурные ценности России

Шувалов: залог развития экономики — базовые культурные ценности России - РИА Новости, 12.09.2024

Шувалов: залог развития экономики — базовые культурные ценности России

Одной из основ развития современной инновационной экономики России являются базовые культурные ценности, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на X Форуме... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:38

2024-09-12T17:38

2024-09-12T17:38

россия

санкт-петербург

игорь шувалов

вэб.рф (вэб)

культура

форум

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Одной из основ развития современной инновационной экономики России являются базовые культурные ценности, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на X Форуме объединенных культур, который проходит в Санкт-Петербурге. В этом году участниками сессии "Все дело в культуре" стали представители бизнеса и власти, креативных индустрий и массовой культуры, локальных и региональных брендов, социальные предприниматели. "Современная инновационная экономика, которая будет способна продавать продукты, продукцию, товары, услуги на международных рынках, должна быть конкурентоспособна. Все должно базироваться, с одной стороны, на традиционных культурных российских ценностях. Но необходимо и следить за тем, что в мире происходит, перенимать передовые подходы и технологии и при этом обеспечивать новое качество", — сказал Шувалов, его слова приводит пресс-служба госкорпорации. Он добавил, что предприниматели активно продвигают культуру и ценности России, успешно конкурируя на мировых рынках. "То, что сегодня форум называется Форум объединенных культур, означает, что мы должны защищать свое, но и впитывать все самое лучшее. И построить мосты для того, чтобы наше лучшее было впитано мировыми культурами", — сказал Шувалов. В основе культуры современного предпринимательства — готовность созидать, подчеркнул глава ВЭБ.РФ. "Забота предпринимателей сегодня — о преобразовании жизни вокруг городов, забота о семьях — это сегодня совершенно другая ценность", — резюмировал Шувалов. X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.

https://ria.ru/20240912/forum-1972345551.html

https://ria.ru/20240607/kultura-1951208727.html

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санкт-петербург

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Артем Смирнов

россия, санкт-петербург, игорь шувалов, вэб.рф (вэб), культура, форум