https://ria.ru/20240912/shahnazarov-1972346095.html

Карен Шахназаров работает над фильмом о событиях СВО

Карен Шахназаров работает над фильмом о событиях СВО - РИА Новости, 12.09.2024

Карен Шахназаров работает над фильмом о событиях СВО

Народный артист России, режиссер Карен Шахназаров рассказал, что работает над фильмом, сюжет которого основан на реальных событиях специальной военной операции. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:31

2024-09-12T17:31

2024-09-12T17:31

культура

россия

карен шахназаров

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Народный артист России, режиссер Карен Шахназаров рассказал, что работает над фильмом, сюжет которого основан на реальных событиях специальной военной операции. "У нас в работе есть конкретный сценарий, причем основанный на реальных событиях. Сценариста мы отправляли в зону СВО, она встречалась с бойцами. Мне кажется, может получиться", - сказал Шахназаров журналистам на полях Санкт-Петербургского форума объединенных культур. По мнению режиссера, многие авторы боятся браться за такие острые темы, несмотря на то, что государство сегодня оказывает сильную поддержку кинематографу. Шахназаров считает, что даже непрофессионал может создать хорошее кино, все дело в осознании происходящего. "Конечно, может. И талантливо может сделать. Дело в другом - в осознании происходящего и в понимании того, зачем стране нужна культура", - уточнил он. X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.

https://ria.ru/20240907/putin-1971266347.html

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россия, карен шахназаров