https://ria.ru/20240912/servisy-1972194578.html

Три американских сервиса прекратили работу в России

Три американских сервиса прекратили работу в России - РИА Новости, 12.09.2024

Три американских сервиса прекратили работу в России

Онлайн-конструктор сайтов Wix, интерактивная доска Miro и платформа для совместной работы в интернете Coda прекратили работу в России с 12 сентября, последние... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T01:01

2024-09-12T01:01

2024-09-12T09:23

россия

белоруссия

сша

евросоюз

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Онлайн-конструктор сайтов Wix, интерактивная доска Miro и платформа для совместной работы в интернете Coda прекратили работу в России с 12 сентября, последние два сервиса также ушли из Белоруссии.США запретили своим гражданам и компаниям предоставлять услуги в сфере программного обеспечения и консалтинга, проектирования, поддержки, а также их реэкспорт, продажу или поставку любому лицу на территории России. Запрет вступает в силу с 12 сентября.Так, онлайн-конструктор сайтов Wix ранее объявил, что в соответствии с новыми правилами с 12 сентября ограничит доступ для россиян и начнет блокировать их аккаунты, как платные, так и бесплатные. После блокировки аккаунта все сайты, принадлежащие его владельцу, будут сняты с публикации и недоступны к просмотру.Пользователи популярной в образовательной среде американской платформы Miro из России и Белоруссии в августе начали получать письма об ограничении доступа к сервису с 12 сентября. В них говорилось, что Miro должна следовать всем нормативным актам в ЕС и США, включая санкции и другие требования соблюдений торговых норм. Рабочее пространство для совместной онлайн-работы Coda также заявило на своем сайте, что с 12 сентября прекратит работу в России и Белоруссии в целях соблюдения усиленных торговых санкций и других ограничений в отношении этих стран.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20240911/sanktsii-1972041214.html

https://ria.ru/20240911/gaz-1972109400.html

https://ria.ru/20240911/turtsiya-1971976783.html

россия

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, сша, евросоюз