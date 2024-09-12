https://ria.ru/20240912/serialy-1972209387.html

Посол выразил надежду на возвращение бразильских сериалов на российское ТВ

Посол выразил надежду на возвращение бразильских сериалов на российское ТВ - РИА Новости, 12.09.2024

Посол выразил надежду на возвращение бразильских сериалов на российское ТВ

В Бразилии надеются, что коммерческий медиахолдинг Globo пересмотрит свое решение не продавать права на показ своего контента и телесериалов на российский... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T07:33

2024-09-12T07:33

2024-09-12T07:33

россия

бразилия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Бразилии надеются, что коммерческий медиахолдинг Globo пересмотрит свое решение не продавать права на показ своего контента и телесериалов на российский рынок, заявил РИА Новости посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Соарес. "Я думаю, что они заинтересованы в возвращении на российский рынок. Это весьма важно для нас - показать различными способами нашу культуру российской публике. Я знаю, что бразильские мыльные оперы пользовались невероятным успехом несколько лет назад", - сказал посол. "Мы очень хотим, чтобы Globo вернулась", - добавил он. В 2022 году бразильский медиахолдинг решил приостановить на неопределенное время продажу прав на показ своего контента в России. В России сериалы компании Globo стали популярны с того момента, как мелодрама "Рабыня Изаура" вышла на советском телевидении в 1976 году.

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россия, бразилия