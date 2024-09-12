https://ria.ru/20240912/serbiya-1972292573.html

Вице-премьер Сербии ожидает усиление давления ЕС из-за российского газа

Вице-премьер Сербии ожидает усиление давления ЕС из-за российского газа - РИА Новости, 12.09.2024

Вице-премьер Сербии ожидает усиление давления ЕС из-за российского газа

Евросоюз может усилить давление на Белград из-за ожидаемого продления договора о поставках газа из России, который имеет для Сербии ключевое значение, заявил в... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:13

2024-09-12T14:13

2024-09-12T14:13

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Евросоюз может усилить давление на Белград из-за ожидаемого продления договора о поставках газа из России, который имеет для Сербии ключевое значение, заявил в интервью РИА Новости сербский вице-премьер Александр Вулин. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров 4 сентября с вице-премьером Сербии заявил, что намерен обсудить договоры по поставкам газа в Сербию, сроки которых истекают в марте 2025 года. "На нас ежедневно оказывает давление ЕС, НАТО, так называемый коллективный Запад. Это давление со временем может вырасти. Для нас ключевую роль играет достаточное и стабильное снабжение природным газом. Вы не можете так легко найти газ. Россия является нашим основным поставщиком, и мы очень довольны тем договором, который у нас есть с РФ. Я очень удовлетворен тем, что правительство России показало готовность достигнуть новое соглашение по газу очень скоро, почти сразу", - сказал сербский вице-премьер в разговоре с агентством на полях встречи высоких представителей по безопасности в формате БРИКС+ в Санкт-Петербурге. По его словам, интерес Сербии как государства заключается в том, чтобы обеспечить себя газом на зиму. "Если это нехорошо для Европы, это их проблемы, пусть ищут газ где-то еще", - заключил Вулин. Россия в 2023 году поставила Сербии 2,68 миллиарда кубометров газа, в 2024 году объем поставок должен превысить 3 миллиарда кубометров, заявлял РИА Новости в марте глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович. В 2023-м Баятович также рассказывал о договоренности с "Газпромом" увеличить объемы поставок зимой с 6 миллионов кубометров до 11 миллионов кубометров в сутки. Такие условия действуют по договору до июня 2025 года, при этом цена рассчитывается по нефтяной формуле, что делает этот газ "самым дешевым в Европе", около 300 долларов за 1 тысячу кубометров.

https://ria.ru/20240811/gaz-1965559709.html

https://ria.ru/20240904/diplomatiya-1970162069.html

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экономика, россия, сербия, александр вулин, евросоюз, брикс, в мире