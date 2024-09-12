https://ria.ru/20240912/sandu-1972310115.html
ЦИК Молдавии зарегистрировал Санду кандидатом в президенты
ЦИК Молдавии зарегистрировал Санду кандидатом в президенты - РИА Новости, 12.09.2024
ЦИК Молдавии зарегистрировал Санду кандидатом в президенты
Центральная избирательная комиссия Молдавии одобрила регистрацию президента республики Майи Санду в качестве кандидата на выборах главы государства от правящей... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:18
2024-09-12T15:18
2024-09-12T15:27
молдавия
в мире
майя санду
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КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии одобрила регистрацию президента республики Майи Санду в качестве кандидата на выборах главы государства от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), решение озвучила в четверг глава ЦИК Анжела Караман.Молдавский центризбирком 24 августа зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей в поддержку действующего президента Майи Санду в качестве кандидата на пост главы государства, выдвинутого от ПДС. Оппозиционные в Молдавии блок "Победа" и Партия коммунистов направили в ЦИК обращение с призывом пересмотреть решение о регистрации Санду в качестве кандидата от ПДС на выборах президента, поскольку это противоречит как национальному законодательству, так и международным обязательствам. В субботу ЦИК фактически отказался рассмотреть заявление оппозиции, отклонив жалобу."Центральная избирательная комиссия постановила зарегистрировать Майю Санду кандидатом в президенты от партии "Действие и солидарность". Решение принято единогласно", - заявила Караман на заседании Центризбиркома.Здание ЦИК Молдавии в это время пикетируют гражданские активисты и сторонники оппозиционного в стране блока "Победа", требуя снятия ее с выборов.Ранее депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман заявила, что выдвижение Санду в кандидаты на пост президента от ПДС противоречит решению Конституционного суда об аполитичности руководителя страны. По ее мнению, есть два выхода из этой ситуации - отмена решения ЦИК о регистрации инициативной группы в поддержку Санду или отставка Санду в связи с грубым нарушением принципа аполитичности президента.Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html
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молдавия, в мире, майя санду
Молдавия, В мире, Майя Санду
ЦИК Молдавии зарегистрировал Санду кандидатом в президенты
ЦИК Молдавии зарегистрировал Санду кандидатом в президенты от правящей партии
КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии одобрила регистрацию президента республики Майи Санду в качестве кандидата на выборах главы государства от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), решение озвучила в четверг глава ЦИК Анжела Караман.
Молдавский центризбирком 24 августа зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей в поддержку действующего президента Майи Санду в качестве кандидата на пост главы государства, выдвинутого от ПДС. Оппозиционные в Молдавии блок "Победа" и Партия коммунистов направили в ЦИК обращение с призывом пересмотреть решение о регистрации Санду в качестве кандидата от ПДС на выборах президента, поскольку это противоречит как национальному законодательству, так и международным обязательствам. В субботу ЦИК фактически отказался рассмотреть заявление оппозиции, отклонив жалобу.
"Центральная избирательная комиссия постановила зарегистрировать Майю Санду кандидатом в президенты от партии "Действие и солидарность". Решение принято единогласно", - заявила Караман на заседании Центризбиркома.
Здание ЦИК Молдавии в это время пикетируют гражданские активисты и сторонники оппозиционного в стране блока "Победа", требуя снятия ее с выборов.
Ранее депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман заявила, что выдвижение Санду в кандидаты на пост президента от ПДС противоречит решению Конституционного суда об аполитичности руководителя страны. По ее мнению, есть два выхода из этой ситуации - отмена решения ЦИК о регистрации инициативной группы в поддержку Санду или отставка Санду в связи с грубым нарушением принципа аполитичности президента.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.