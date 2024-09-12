https://ria.ru/20240912/rzhd-1972242653.html
РЖД опровергли данные о росте тарифов на грузоперевозки с Дальнего Востока
РЖД опровергли данные о росте тарифов на грузоперевозки с Дальнего Востока - РИА Новости, 12.09.2024
РЖД опровергли данные о росте тарифов на грузоперевозки с Дальнего Востока
Дефицита парка грузовых вагонов на сети РЖД нет, тарифы монополии не меняются в течении года, а на перевозки с востока страны даже сделаны скидки,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:24
2024-09-12T11:24
2024-09-12T11:24
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Дефицита парка грузовых вагонов на сети РЖД нет, тарифы монополии не меняются в течении года, а на перевозки с востока страны даже сделаны скидки, прокомментировали РИА Новости в компании информацию СМИ о росте тарифов на доставку грузов с Дальнего Востока из-за нехватки подвижного состава. Газета "Известия" ранее в четверг написала, что в РФ образовалась нехватка вагонов и фитинговых платформ для доставки грузов с Дальнего Востока. По данным издания, в логистических компаниях утверждают, что из-за этого стоимость доставки поднялась на 20%. Причиной назывался троекратный рост транзита товаров из Китая в Европу по сети РЖД и в отечественных вагонах. Ряд СМИ вслед за этим стали писать, что тарифы на доставку грузов с востока растут из-за нехватки вагонов. "Дефицита грузовых вагонов на сети РЖД нет. Темпы поступления нового парка на сеть РЖД опережают выбытие старых вагонов. За последние 6 лет парк увеличился на 235 тысяч единиц (+21%) и достиг 1 миллиона 348 тысяч единиц. По оценке отраслевых институтов, количество вагонов превышает предельно допустимые технологические параметры инфраструктуры железнодорожного транспорта на 220 тысячи единиц", - прокомментировали РИА Новости в РЖД. Там отметили, что, исходя из имеющейся грузовой базы и возможностей инфраструктуры, они оказываются невостребованными и поэтому простаивают, в том числе на путях общего пользования, и препятствуют продвижению поездов и маневровым операциям. "Компания держит на особом контроле вывоз импортных грузов из портов Дальнего Востока… Ежедневно в портах Дальнего Востока после выгрузки угля освобождается более 2500 полувагонов, которые пригодны для перевозок контейнеров", - сообщили в РЖД. Перевозчик добавил, что в условиях высокой загруженности Восточного полигона и необходимости пропуска в направлении Дальнего Востока гружёных вагонов подача порожних платформ из Сибири и европейской части страны для погрузки контейнеров приведёт к неэффективному использованию пропускной способности. ТАРИФЫ И СКИДКИ РЖД с помощью технологии перевозок контейнеров в полувагонах совместно с другими участниками рынка обеспечивают вывоз повышенных объемов контейнерного импорта. "Для стимулирования использования этой технологии РЖД введена скидка 20,7% на перевозку контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока. Стоимость транспортировки груза по железной дороге складывается из тарифа РЖД за перевозку, который регулируется государством в привязке к параметрам инфляции и не меняется в течение года, а также стоимости предоставления вагона компанией-собственником, которая формируется на рыночных принципах и отличается волатильностью в зависимости от спроса", - отмечают в РЖД. Объем перевозок контейнеров с Дальнего Востока увеличился за 8 месяцев текущего года на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 3237 TEU в среднем сутки. Перевозки контейнеров в полувагонах выросли к прошлому году на 70% - до 942 TEU в среднем в сутки.
https://ria.ru/20240907/poezda-1971210176.html
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экономика, дальний восток, россия, китай, ржд
Экономика, Дальний Восток, Россия, Китай, РЖД
РЖД опровергли данные о росте тарифов на грузоперевозки с Дальнего Востока
РЖД опровергли рост тарифов на доставку грузов с ДВ из-за дефицита парка
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Дефицита парка грузовых вагонов на сети РЖД нет, тарифы монополии не меняются в течении года, а на перевозки с востока страны даже сделаны скидки, прокомментировали РИА Новости в компании информацию СМИ о росте тарифов на доставку грузов с Дальнего Востока из-за нехватки подвижного состава.
Газета "Известия" ранее в четверг написала, что в РФ
образовалась нехватка вагонов и фитинговых платформ для доставки грузов с Дальнего Востока. По данным издания, в логистических компаниях утверждают, что из-за этого стоимость доставки поднялась на 20%. Причиной назывался троекратный рост транзита товаров из Китая
в Европу
по сети РЖД и в отечественных вагонах. Ряд СМИ вслед за этим стали писать, что тарифы на доставку грузов с востока растут из-за нехватки вагонов.
"Дефицита грузовых вагонов на сети РЖД нет. Темпы поступления нового парка на сеть РЖД опережают выбытие старых вагонов. За последние 6 лет парк увеличился на 235 тысяч единиц (+21%) и достиг 1 миллиона 348 тысяч единиц. По оценке отраслевых институтов, количество вагонов превышает предельно допустимые технологические параметры инфраструктуры железнодорожного транспорта на 220 тысячи единиц", - прокомментировали РИА Новости в РЖД.
Там отметили, что, исходя из имеющейся грузовой базы и возможностей инфраструктуры, они оказываются невостребованными и поэтому простаивают, в том числе на путях общего пользования, и препятствуют продвижению поездов и маневровым операциям.
"Компания держит на особом контроле вывоз импортных грузов из портов Дальнего Востока… Ежедневно в портах Дальнего Востока после выгрузки угля освобождается более 2500 полувагонов, которые пригодны для перевозок контейнеров", - сообщили в РЖД.
Перевозчик добавил, что в условиях высокой загруженности Восточного полигона и необходимости пропуска в направлении Дальнего Востока гружёных вагонов подача порожних платформ из Сибири и европейской части страны для погрузки контейнеров приведёт к неэффективному использованию пропускной способности.
РЖД с помощью технологии перевозок контейнеров в полувагонах совместно с другими участниками рынка обеспечивают вывоз повышенных объемов контейнерного импорта.
"Для стимулирования использования этой технологии РЖД введена скидка 20,7% на перевозку контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока. Стоимость транспортировки груза по железной дороге складывается из тарифа РЖД за перевозку, который регулируется государством в привязке к параметрам инфляции и не меняется в течение года, а также стоимости предоставления вагона компанией-собственником, которая формируется на рыночных принципах и отличается волатильностью в зависимости от спроса", - отмечают в РЖД.
Объем перевозок контейнеров с Дальнего Востока увеличился за 8 месяцев текущего года на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 3237 TEU в среднем сутки. Перевозки контейнеров в полувагонах выросли к прошлому году на 70% - до 942 TEU в среднем в сутки.