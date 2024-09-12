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"Ростех" попросил передать акции Ивановского завода тяжелого станкостроения - РИА Новости, 12.09.2024
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14:11 12.09.2024 (обновлено: 14:22 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/rostekh-1972292121.html
"Ростех" попросил передать акции Ивановского завода тяжелого станкостроения
"Ростех" попросил передать акции Ивановского завода тяжелого станкостроения - РИА Новости, 12.09.2024
"Ростех" попросил передать акции Ивановского завода тяжелого станкостроения
"Ростех" обратился к государству с просьбой передать ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения сразу после решения суда первой инстанции о... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:11
2024-09-12T14:22
ростех
второй арбитражный апелляционный суд
ивановская область
россия
коммерческая недвижимость
киров
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. "Ростех" обратился к государству с просьбой передать ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения сразу после решения суда первой инстанции о деприватизации завода, сообщили РИА Новости в госкорпорации.В среду Второй арбитражный апелляционный суд в Кирове отменил решение арбитражного суда Ивановской области об истребовании в пользу государства акций Ивановского завода тяжелого станкостроения."В "Ростехе" подтвердили, что действительно обратились к государству с просьбой передать акции завода госкорпорации. Это произошло сразу после решения суда первой инстанции о деприватизации ИЗТС", - говорится в сообщении.Как отметил источник, близкий к "Ростеху", холдинг СТАН, который сейчас является крупнейшим станкостроительным объединением в России, вынужден арендовать часть площадей ИЗТС и производить на них станки."К сожалению, частные владельцы препятствуют этой работе, поэтому сегодня мы просим государство спасти завод, вернуть его в госсобственность и передать нашей профильной промышленной структуре", - сказал собеседник агентства.Как ранее сообщили в "Ростехе", результатом "сомнительной приватизации" ИЗТС стало то, что частные собственники раздробили крупнейший станкостроительный завод на мелкие предприятия и фактически уничтожили некогда крупнейшую производственную площадку.В госкорпорации полагают, что дальнейшее нахождение завода в руках текущих владельцев противоречит интересам государства и общества, создает дополнительные риски для национальной безопасности.
https://ria.ru/20240830/mashiny-1969369593.html
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ростех, второй арбитражный апелляционный суд, ивановская область, россия, коммерческая недвижимость, киров
Ростех, Второй арбитражный апелляционный суд, Ивановская область, Россия, Коммерческая недвижимость, Киров
"Ростех" попросил передать акции Ивановского завода тяжелого станкостроения

"Ростех" попросил передать ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. "Ростех" обратился к государству с просьбой передать ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения сразу после решения суда первой инстанции о деприватизации завода, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
В среду Второй арбитражный апелляционный суд в Кирове отменил решение арбитражного суда Ивановской области об истребовании в пользу государства акций Ивановского завода тяжелого станкостроения.
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"В "Ростехе" подтвердили, что действительно обратились к государству с просьбой передать акции завода госкорпорации. Это произошло сразу после решения суда первой инстанции о деприватизации ИЗТС", - говорится в сообщении.
Как отметил источник, близкий к "Ростеху", холдинг СТАН, который сейчас является крупнейшим станкостроительным объединением в России, вынужден арендовать часть площадей ИЗТС и производить на них станки.
"К сожалению, частные владельцы препятствуют этой работе, поэтому сегодня мы просим государство спасти завод, вернуть его в госсобственность и передать нашей профильной промышленной структуре", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщили в "Ростехе", результатом "сомнительной приватизации" ИЗТС стало то, что частные собственники раздробили крупнейший станкостроительный завод на мелкие предприятия и фактически уничтожили некогда крупнейшую производственную площадку.
В госкорпорации полагают, что дальнейшее нахождение завода в руках текущих владельцев противоречит интересам государства и общества, создает дополнительные риски для национальной безопасности.
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РостехВторой арбитражный апелляционный судИвановская областьРоссияКоммерческая недвижимостьКиров
 
 
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