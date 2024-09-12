https://ria.ru/20240912/rostekh-1972292121.html

"Ростех" попросил передать акции Ивановского завода тяжелого станкостроения

"Ростех" попросил передать акции Ивановского завода тяжелого станкостроения - РИА Новости, 12.09.2024

"Ростех" попросил передать акции Ивановского завода тяжелого станкостроения

"Ростех" обратился к государству с просьбой передать ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения сразу после решения суда первой инстанции о... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:11

2024-09-12T14:11

2024-09-12T14:22

ростех

второй арбитражный апелляционный суд

ивановская область

россия

коммерческая недвижимость

киров

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. "Ростех" обратился к государству с просьбой передать ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения сразу после решения суда первой инстанции о деприватизации завода, сообщили РИА Новости в госкорпорации.В среду Второй арбитражный апелляционный суд в Кирове отменил решение арбитражного суда Ивановской области об истребовании в пользу государства акций Ивановского завода тяжелого станкостроения."В "Ростехе" подтвердили, что действительно обратились к государству с просьбой передать акции завода госкорпорации. Это произошло сразу после решения суда первой инстанции о деприватизации ИЗТС", - говорится в сообщении.Как отметил источник, близкий к "Ростеху", холдинг СТАН, который сейчас является крупнейшим станкостроительным объединением в России, вынужден арендовать часть площадей ИЗТС и производить на них станки."К сожалению, частные владельцы препятствуют этой работе, поэтому сегодня мы просим государство спасти завод, вернуть его в госсобственность и передать нашей профильной промышленной структуре", - сказал собеседник агентства.Как ранее сообщили в "Ростехе", результатом "сомнительной приватизации" ИЗТС стало то, что частные собственники раздробили крупнейший станкостроительный завод на мелкие предприятия и фактически уничтожили некогда крупнейшую производственную площадку.В госкорпорации полагают, что дальнейшее нахождение завода в руках текущих владельцев противоречит интересам государства и общества, создает дополнительные риски для национальной безопасности.

https://ria.ru/20240830/mashiny-1969369593.html

https://ria.ru/20240902/sud-1970016413.html

ивановская область

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ростех, второй арбитражный апелляционный суд, ивановская область, россия, коммерческая недвижимость, киров