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"Исчезнут". На Западе предупредили о страшном последствии решения по России - РИА Новости, 12.09.2024
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16:07 12.09.2024 (обновлено: 17:29 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/rossiya-1972322451.html
"Исчезнут". На Западе предупредили о страшном последствии решения по России
"Исчезнут". На Западе предупредили о страшном последствии решения по России - РИА Новости, 12.09.2024
"Исчезнут". На Западе предупредили о страшном последствии решения по России
США и Великобритания готовы разрешить Украине наносить удары вглубь России, несмотря на то, что этот шаг может потенциально уничтожить весь мир, заявил... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:07
2024-09-12T17:29
в мире
россия
сша
великобритания
владимир путин
энтони блинкен
нато
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. США и Великобритания готовы разрешить Украине наносить удары вглубь России, несмотря на то, что этот шаг может потенциально уничтожить весь мир, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Они собираются "разрешить" эскалацию, в результате которой Европа и, впоследствии, вся остальная планета исчезнут в огне", — написал он.Боуз добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми идут на такой шаг, так как не могут признать поражение в прокси-войне с Москвой.Представитель Вашингтона и Лондона прибыли на Украину накануне. Агентство Bloomberg писало, что США хотели, чтобы Владимир Зеленский подробно изложил стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия. Однако один из советников главы киевского режима позднее сообщил телеканалу ABC, что в ходе встречи Блинкена и украинских чиновников решения принято не было.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории страны с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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в мире, россия, сша, великобритания, владимир путин, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Великобритания, Владимир Путин, Энтони Блинкен, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Исчезнут". На Западе предупредили о страшном последствии решения по России

Журналист Чей Боуз: разрешение Украине бить вглубь России приведет к концу света

© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. ArmstrongПуск межконтинентальной ракеты
Пуск межконтинентальной ракеты - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. Armstrong
Пуск межконтинентальной ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. США и Великобритания готовы разрешить Украине наносить удары вглубь России, несмотря на то, что этот шаг может потенциально уничтожить весь мир, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Они собираются "разрешить" эскалацию, в результате которой Европа и, впоследствии, вся остальная планета исчезнут в огне", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Боуз добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми идут на такой шаг, так как не могут признать поражение в прокси-войне с Москвой.
Представитель Вашингтона и Лондона прибыли на Украину накануне. Агентство Bloomberg писало, что США хотели, чтобы Владимир Зеленский подробно изложил стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия. Однако один из советников главы киевского режима позднее сообщил телеканалу ABC, что в ходе встречи Блинкена и украинских чиновников решения принято не было.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории страны с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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СМИ: Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по России
Вчера, 09:10
 
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