https://ria.ru/20240912/rossiya-1972235986.html

СМИ: в России возник дефицит вагонов для доставки грузов с Дальнего Востока

СМИ: в России возник дефицит вагонов для доставки грузов с Дальнего Востока - РИА Новости, 12.09.2024

СМИ: в России возник дефицит вагонов для доставки грузов с Дальнего Востока

Нехватка вагонов для доставки грузов с Дальнего Востока привела к подорожанию логистики, пишут "Известия". РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T10:54

2024-09-12T10:54

2024-09-12T11:21

экономика

китай

дальний восток

россия

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892765251_0:172:3027:1875_1920x0_80_0_0_ef7d6aa24b3a891e92ca286a271afe2f.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Нехватка вагонов для доставки грузов с Дальнего Востока привела к подорожанию логистики, пишут "Известия"."В логистических компаниях утверждают, что именно из-за этого стоимость доставки поднялась уже на 20 процентов. Причина — троекратный рост транзита товаров из Китая в Европу по российским железным дорогам и в отечественных вагонах", — поясняет издание.Отмечается, что в сентябре средний срок доставки грузов в Россию увеличился вдвое, и теперь составляет около месяца. Основные трудности наблюдаются при их доставке из Китая через переход "Маньчжурия – Забайкальск", рассказали "Известиям" в транспортной компании ModernWay."По состоянию на 11 сентября средний срок прямой железнодорожной доставки в Россию с учетом ожидания выхода поезда и возможных задержек в пути увеличился вдвое в краткосрочный период — до 35–40 дней. Среднее время ожидания свободного места в контейнерном поезде уже составляет три недели и продолжает расти, а срок мультимодальной перевозки из Китая (море и железная дорога) в сентябре по сравнению с маем вырос на 36% и достиг 55–60 дней", — заявил глава ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов Вадим Филатов.В свою очередь, РЖД сообщило РИА Новости, что дефицита парка грузовых вагонов на сети РЖД нет, тарифы монополии не меняются в течении года, а на перевозки с востока страны даже сделаны скидки.

https://ria.ru/20240508/kitay-1944659315.html

https://ria.ru/20240405/gruzoperevozki-1937930027.html

китай

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, дальний восток, россия, ржд