https://ria.ru/20240912/rossiya-1972235986.html
СМИ: в России возник дефицит вагонов для доставки грузов с Дальнего Востока
СМИ: в России возник дефицит вагонов для доставки грузов с Дальнего Востока - РИА Новости, 12.09.2024
СМИ: в России возник дефицит вагонов для доставки грузов с Дальнего Востока
Нехватка вагонов для доставки грузов с Дальнего Востока привела к подорожанию логистики, пишут "Известия". РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:54
2024-09-12T10:54
2024-09-12T11:21
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Нехватка вагонов для доставки грузов с Дальнего Востока привела к подорожанию логистики, пишут "Известия"."В логистических компаниях утверждают, что именно из-за этого стоимость доставки поднялась уже на 20 процентов. Причина — троекратный рост транзита товаров из Китая в Европу по российским железным дорогам и в отечественных вагонах", — поясняет издание.Отмечается, что в сентябре средний срок доставки грузов в Россию увеличился вдвое, и теперь составляет около месяца. Основные трудности наблюдаются при их доставке из Китая через переход "Маньчжурия – Забайкальск", рассказали "Известиям" в транспортной компании ModernWay."По состоянию на 11 сентября средний срок прямой железнодорожной доставки в Россию с учетом ожидания выхода поезда и возможных задержек в пути увеличился вдвое в краткосрочный период — до 35–40 дней. Среднее время ожидания свободного места в контейнерном поезде уже составляет три недели и продолжает расти, а срок мультимодальной перевозки из Китая (море и железная дорога) в сентябре по сравнению с маем вырос на 36% и достиг 55–60 дней", — заявил глава ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов Вадим Филатов.В свою очередь, РЖД сообщило РИА Новости, что дефицита парка грузовых вагонов на сети РЖД нет, тарифы монополии не меняются в течении года, а на перевозки с востока страны даже сделаны скидки.
https://ria.ru/20240508/kitay-1944659315.html
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экономика, китай, дальний восток, россия, ржд
Экономика, Китай, Дальний Восток, Россия, РЖД
СМИ: в России возник дефицит вагонов для доставки грузов с Дальнего Востока
"Известия": цена доставки грузов с востока растет из-за дефицита вагонов в РФ
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Нехватка вагонов для доставки грузов с Дальнего Востока привела к подорожанию логистики, пишут "Известия
".
"В логистических компаниях утверждают, что именно из-за этого стоимость доставки поднялась уже на 20 процентов. Причина — троекратный рост транзита товаров из Китая в Европу по российским железным дорогам и в отечественных вагонах", — поясняет издание.
Отмечается, что в сентябре средний срок доставки грузов в Россию увеличился вдвое, и теперь составляет около месяца. Основные трудности наблюдаются при их доставке из Китая через переход "Маньчжурия – Забайкальск", рассказали "Известиям" в транспортной компании ModernWay.
"По состоянию на 11 сентября средний срок прямой железнодорожной доставки в Россию с учетом ожидания выхода поезда и возможных задержек в пути увеличился вдвое в краткосрочный период — до 35–40 дней. Среднее время ожидания свободного места в контейнерном поезде уже составляет три недели и продолжает расти, а срок мультимодальной перевозки из Китая (море и железная дорога) в сентябре по сравнению с маем вырос на 36% и достиг 55–60 дней", — заявил глава ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов Вадим Филатов.
В свою очередь, РЖД сообщило РИА Новости, что дефицита парка грузовых вагонов на сети РЖД нет, тарифы монополии не меняются в течении года, а на перевозки с востока страны даже сделаны скидки.