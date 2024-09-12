https://ria.ru/20240912/rossiya-1972220050.html
СМИ: фигуранту дела о покушении на Руссо предъявили новые обвинения
СМИ: фигуранту дела о покушении на Руссо предъявили новые обвинения - РИА Новости, 12.09.2024
СМИ: фигуранту дела о покушении на Руссо предъявили новые обвинения
Следствие выдвинуло новое обвинение бывшему борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву, которому вменяют покушение на певца Авраама Руссо, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:27
2024-09-12T09:27
2024-09-12T09:36
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москва
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тельман исмаилов
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Следствие выдвинуло новое обвинение бывшему борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву, которому вменяют покушение на певца Авраама Руссо, пишет "Коммерсантъ"."Как стало известно “Ъ”, главное следственное управление (ГСУ) СКР предъявило бывшему борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву новое обвинение — в покушении на горских евреев Таира и Тельмана Гуршумовых, совершенном еще в 1996 году", — поясняет издание.По версии следствия, в декабре 1996 года глава фирмы "Зар" Таир Гуршумов и хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов не поделили прибыль, и Исмаилов решил избавиться от Гуршумова, для чего и нанял Эльдукаева. 23 декабря 1996 года в подъезде дома на Щербаковской улице Москвы неизвестный киллер смертельно ранил Таира Гуршумова и тяжело — его брата Тельмана Гуршумова.Что касается покушения на певца Авраама Руссо, то оно также было совершено по заказу Исмаилова, считают следователи. Тогда исполнитель хотел перейти к другому продюсеру, говорится в статье.Тархан Эльдукаев свою вину не признает.
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происшествия, москва, авраам руссо (ипджиян), тельман исмаилов
Происшествия, Москва, Авраам Руссо (Ипджиян), Тельман Исмаилов
СМИ: фигуранту дела о покушении на Руссо предъявили новые обвинения
"Ъ": фигуранту дела о покушении на Авраама Руссо предъявили новые обвинения
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Следствие выдвинуло новое обвинение бывшему борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву, которому вменяют покушение на певца Авраама Руссо, пишет "Коммерсантъ"
.
"Как стало известно “Ъ”, главное следственное управление (ГСУ) СКР предъявило бывшему борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву новое обвинение — в покушении на горских евреев Таира и Тельмана Гуршумовых, совершенном еще в 1996 году", — поясняет издание.
По версии следствия, в декабре 1996 года глава фирмы "Зар" Таир Гуршумов и хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов не поделили прибыль, и Исмаилов решил избавиться от Гуршумова, для чего и нанял Эльдукаева. 23 декабря 1996 года в подъезде дома на Щербаковской улице Москвы неизвестный киллер смертельно ранил Таира Гуршумова и тяжело — его брата Тельмана Гуршумова.
Что касается покушения на певца Авраама Руссо, то оно также было совершено по заказу Исмаилова, считают следователи. Тогда исполнитель хотел перейти к другому продюсеру, говорится в статье.
Тархан Эльдукаев свою вину не признает.