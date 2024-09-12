Рейтинг@Mail.ru
СМИ: фигуранту дела о покушении на Руссо предъявили новые обвинения - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 12.09.2024 (обновлено: 09:36 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/rossiya-1972220050.html
СМИ: фигуранту дела о покушении на Руссо предъявили новые обвинения
СМИ: фигуранту дела о покушении на Руссо предъявили новые обвинения - РИА Новости, 12.09.2024
СМИ: фигуранту дела о покушении на Руссо предъявили новые обвинения
Следствие выдвинуло новое обвинение бывшему борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву, которому вменяют покушение на певца Авраама Руссо, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:27
2024-09-12T09:36
происшествия
москва
авраам руссо (ипджиян)
тельман исмаилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Следствие выдвинуло новое обвинение бывшему борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву, которому вменяют покушение на певца Авраама Руссо, пишет "Коммерсантъ"."Как стало известно “Ъ”, главное следственное управление (ГСУ) СКР предъявило бывшему борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву новое обвинение — в покушении на горских евреев Таира и Тельмана Гуршумовых, совершенном еще в 1996 году", — поясняет издание.По версии следствия, в декабре 1996 года глава фирмы "Зар" Таир Гуршумов и хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов не поделили прибыль, и Исмаилов решил избавиться от Гуршумова, для чего и нанял Эльдукаева. 23 декабря 1996 года в подъезде дома на Щербаковской улице Москвы неизвестный киллер смертельно ранил Таира Гуршумова и тяжело — его брата Тельмана Гуршумова.Что касается покушения на певца Авраама Руссо, то оно также было совершено по заказу Исмаилова, считают следователи. Тогда исполнитель хотел перейти к другому продюсеру, говорится в статье.Тархан Эльдукаев свою вину не признает.
https://ria.ru/20231027/advokat-1905569065.html
https://ria.ru/20240904/figurant-1970652014.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, авраам руссо (ипджиян), тельман исмаилов
Происшествия, Москва, Авраам Руссо (Ипджиян), Тельман Исмаилов
СМИ: фигуранту дела о покушении на Руссо предъявили новые обвинения

"Ъ": фигуранту дела о покушении на Авраама Руссо предъявили новые обвинения

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Следствие выдвинуло новое обвинение бывшему борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву, которому вменяют покушение на певца Авраама Руссо, пишет "Коммерсантъ".
"Как стало известно “Ъ”, главное следственное управление (ГСУ) СКР предъявило бывшему борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву новое обвинение — в покушении на горских евреев Таира и Тельмана Гуршумовых, совершенном еще в 1996 году", — поясняет издание.
Авраам Руссо - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Адвокат Руссо подтвердил арест нового обвиняемого в похищении
27 октября 2023, 10:40
По версии следствия, в декабре 1996 года глава фирмы "Зар" Таир Гуршумов и хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов не поделили прибыль, и Исмаилов решил избавиться от Гуршумова, для чего и нанял Эльдукаева. 23 декабря 1996 года в подъезде дома на Щербаковской улице Москвы неизвестный киллер смертельно ранил Таира Гуршумова и тяжело — его брата Тельмана Гуршумова.
Что касается покушения на певца Авраама Руссо, то оно также было совершено по заказу Исмаилова, считают следователи. Тогда исполнитель хотел перейти к другому продюсеру, говорится в статье.
Тархан Эльдукаев свою вину не признает.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Фигурант дела о похищении Руссо почти шесть лет находился в розыске
4 сентября, 22:50
 
ПроисшествияМоскваАвраам Руссо (Ипджиян)Тельман Исмаилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала