https://ria.ru/20240912/rossiya-1972220050.html

СМИ: фигуранту дела о покушении на Руссо предъявили новые обвинения

СМИ: фигуранту дела о покушении на Руссо предъявили новые обвинения - РИА Новости, 12.09.2024

СМИ: фигуранту дела о покушении на Руссо предъявили новые обвинения

Следствие выдвинуло новое обвинение бывшему борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву, которому вменяют покушение на певца Авраама Руссо, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:27

2024-09-12T09:27

2024-09-12T09:36

происшествия

москва

авраам руссо (ипджиян)

тельман исмаилов

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Следствие выдвинуло новое обвинение бывшему борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву, которому вменяют покушение на певца Авраама Руссо, пишет "Коммерсантъ"."Как стало известно “Ъ”, главное следственное управление (ГСУ) СКР предъявило бывшему борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву новое обвинение — в покушении на горских евреев Таира и Тельмана Гуршумовых, совершенном еще в 1996 году", — поясняет издание.По версии следствия, в декабре 1996 года глава фирмы "Зар" Таир Гуршумов и хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов не поделили прибыль, и Исмаилов решил избавиться от Гуршумова, для чего и нанял Эльдукаева. 23 декабря 1996 года в подъезде дома на Щербаковской улице Москвы неизвестный киллер смертельно ранил Таира Гуршумова и тяжело — его брата Тельмана Гуршумова.Что касается покушения на певца Авраама Руссо, то оно также было совершено по заказу Исмаилова, считают следователи. Тогда исполнитель хотел перейти к другому продюсеру, говорится в статье.Тархан Эльдукаев свою вину не признает.

https://ria.ru/20231027/advokat-1905569065.html

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происшествия, москва, авраам руссо (ипджиян), тельман исмаилов