https://ria.ru/20240912/roskachestvo-1972206622.html

Роскачество не нашло ботулизма в консервах тунца после массового отравления

Роскачество не нашло ботулизма в консервах тунца после массового отравления - РИА Новости, 12.09.2024

Роскачество не нашло ботулизма в консервах тунца после массового отравления

Роскачество после массового отравления в июне не нашло бактерий ботулизма в консервированном тунце: он оказался безопасным, производители соблюдают нормы... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T06:14

2024-09-12T06:14

2024-09-12T06:14

анна попова

роскачество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

китай

таиланд

москва

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Роскачество после массового отравления в июне не нашло бактерий ботулизма в консервированном тунце: он оказался безопасным, производители соблюдают нормы промышленной стерильности, рассказали РИА Новости в организации. В июне, по данным минздрава, за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. "Роскачество исследовало 20 торговых марок консервированного тунца по 97 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. В том числе программа исследования включала проверку на наличие ботулотоксинов на фоне массовых отравлений летом 2024 года... Исследование показало, что консервированный тунец безопасен, производители соблюдают нормы промышленной стерильности, тем самым возникновение ботулизма в консервах исключается", - говорится в сообщении. Организация исследовала торговые марки О'кей Daily, "Ультрамарин", "Дикое море", "Вкусные консервы", "Капитан Вкусов", Fortuna, "Магуро", "Пеликан", "Владкон", "Беринг", "5 морей", "Моя цена", "Красная цена", "Барс", "Балтийский невод", Iberica, "ВкусВилл", "Азбука моря", "Знак качества" и "Каждый день". Исследуемые консервы произведены как на территории России (во Владимирской, Калининградской, Московской и Псковской областях), так и за рубежом (в Китае, Таиланде и Эквадоре). Так, микробиологические показатели оказались в норме: ни в одном продукте не обнаружены плесени, дрожжи, спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В cereus и В polymyxa. Также отсутствуют бактерии-возбудители ботулизма и бактерии-возбудители газовой гангрены. Кроме того, в продукции не обнаружили нарушения допустимых законодательством норм кадмия, мышьяка, свинца, ртути и гистамина. Претензий к цвету рыбы у экспертов не возникло, посторонних примесей не было обнаружено. Не без изъянаНесмотря на отсутствие бактерий ботулизма, организация выявила несоответствие маркировке в консервах Iberica и "Азбука моря". В первой на упаковке указана недостоверная масса нетто – 160 граммов по маркировке против 181 грамма в действительности. У второй торговой марки недостоверной оказалась информация о массовой доле белка и жира – на упаковке 23 грамма и 1 грамм, а по факту – 13,55 грамма и 3,1 грамма соответственно. В свою очередь, консервы "Балтийский невод", "Барс", "Знак качества" и "Каждый день" не соответствовали ГОСТу по содержанию соли. При этом последние две торговые марки несоответствовали ГОСТу по внешнему виду рыбы - высота кусков оказалась значительно ниже внутренней стороны банки. Кроме того, "Красная цена" и "Азбука моря" не соответствовали опережающему стандарту Роскачества по состоянию бульона в банке. Эти же консервы не соответствовали по консистенции рыбы, вкусу и запаху. Результаты проверки В итоге исследование показало, что обязательным требованиям законодательства, а также опережающему стандарту Роскачества соответствуют консервы 11 из 20 торговых марок: "ВкусВилл", "Владкон", "Капитан Вкусов", "Ультрамарин", "Беринг", "Вкусные консервы", "Магуро", О'кей Daily (Китай), "Дикое море", "Пеликан" и Fortuna (Таиланд). А бренды "5 морей", "Моя цена" и "Красная цена" соответствуют обязательным требованиям законодательства, но не дотянулись до требований опережающего стандарта Роскачества. По информации Роскачества, Роспотребнадзор предъявил изготовителям "Азбука моря" (АО "Южморрыбфлот"), "Знак качества", "Каждый день" (ООО "Балт-фиш плюс") и ООО "Балтийский консервный завод" (изготовитель тунца ТМ "Балтийский невод") предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В свою очередь ООО "Балт-фиш плюс" уже направил план корректирующих мероприятий по показателю массовой доли поваренной соли.

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https://ria.ru/20240827/basseyn-1968796877.html

https://ria.ru/20240815/altaj-1966394105.html

китай

таиланд

москва

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анна попова, роскачество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, таиланд, москва