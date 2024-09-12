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Росфинмониторинг сможет получать данные об имуществе граждан без их ведома - РИА Новости, 12.09.2024
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16:00 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/rosfinmonitoring-1972320579.html
Росфинмониторинг сможет получать данные об имуществе граждан без их ведома
Росфинмониторинг сможет получать данные об имуществе граждан без их ведома - РИА Новости, 12.09.2024
Росфинмониторинг сможет получать данные об имуществе граждан без их ведома
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, дающий право Росфинмониторингу получать данные об имуществе граждан без их ведома, это позволит... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:00
2024-09-12T16:00
жилье
россия
дмитрий григоренко
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, дающий право Росфинмониторингу получать данные об имуществе граждан без их ведома, это позволит усовершенствовать процедуру выявления и раскрытия финансовых преступлений, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Данный законопроект действительно поддержан комиссией правительства по законопроектной деятельности, и в ближайшее время он будет внесен в Государственную Думу. Инициатива направлена на совершенствование надзорной деятельности Росфинмониторинга", - прокомментировали в аппарате вопрос об одобрении соответствущего проекта. "В частности, законопроект позволит обеспечить конфиденциальность осуществляемых госорганами мер по выявлению и раскрытию финансовых преступлений. В действующем законодательстве для Росфинмониторинга такая возможность не предусмотрена, в связи с чем информирование подозреваемых приводит к сокрытию следов преступления и, как следствие, препятствует продолжению расследования", - пояснили там. Законопроект подготовил Росфинмониторинг, он вносит изменения в закон "О государственной регистрации недвижимости", уточнили РИА Новости в ведомстве. "В целях реализации Службой своих полномочий, в том числе связанных с предоставлением информации по запросам следственных органов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, есть необходимость получать те или иные сведения о недвижимости фигурантов таких запросов в Росреестре", - указали в Росфинмониторинге. "При этом информация может требоваться в том числе в рамках оперативно-розыскных мероприятий по различным преступлениям, не только связанным с ОД/ФТ (отмыванием денег и финансированием терроризма – ред.)", - добавили в службе. В ведомстве подчеркнули, что "антиотмывочный закон" (от 07.08.2001 № 115-ФЗ) устанавливает запрет на информирование третьих лиц о принимаемых мерах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
https://realty.ria.ru/20240911/zaprosy-1971994777.html
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жилье, россия, дмитрий григоренко, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Жилье, Россия, Дмитрий Григоренко, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Росфинмониторинг сможет получать данные об имуществе граждан без их ведома

Правкомиссия одобрила проект о получении данных об имуществе без ведома граждан

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, дающий право Росфинмониторингу получать данные об имуществе граждан без их ведома, это позволит усовершенствовать процедуру выявления и раскрытия финансовых преступлений, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Данный законопроект действительно поддержан комиссией правительства по законопроектной деятельности, и в ближайшее время он будет внесен в Государственную Думу. Инициатива направлена на совершенствование надзорной деятельности Росфинмониторинга", - прокомментировали в аппарате вопрос об одобрении соответствущего проекта.
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"В частности, законопроект позволит обеспечить конфиденциальность осуществляемых госорганами мер по выявлению и раскрытию финансовых преступлений. В действующем законодательстве для Росфинмониторинга такая возможность не предусмотрена, в связи с чем информирование подозреваемых приводит к сокрытию следов преступления и, как следствие, препятствует продолжению расследования", - пояснили там.
Законопроект подготовил Росфинмониторинг, он вносит изменения в закон "О государственной регистрации недвижимости", уточнили РИА Новости в ведомстве. "В целях реализации Службой своих полномочий, в том числе связанных с предоставлением информации по запросам следственных органов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, есть необходимость получать те или иные сведения о недвижимости фигурантов таких запросов в Росреестре", - указали в Росфинмониторинге.
"При этом информация может требоваться в том числе в рамках оперативно-розыскных мероприятий по различным преступлениям, не только связанным с ОД/ФТ (отмыванием денег и финансированием терроризма – ред.)", - добавили в службе.
В ведомстве подчеркнули, что "антиотмывочный закон" (от 07.08.2001 № 115-ФЗ) устанавливает запрет на информирование третьих лиц о принимаемых мерах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
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