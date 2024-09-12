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Основатель Pink Floyd Уотерс готов выступить в России - РИА Новости, 12.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:23 12.09.2024 (обновлено: 07:59 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/rodzher_uoters-1972200371.html
Основатель Pink Floyd Уотерс готов выступить в России
Основатель Pink Floyd Уотерс готов выступить в России - РИА Новости, 12.09.2024
Основатель Pink Floyd Уотерс готов выступить в России
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что готов выступить в России, когда возобновит концертную деятельность. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T03:23
2024-09-12T07:59
дмитрий медведев
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владимир путин
pink floyd
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ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что готов выступить в России, когда возобновит концертную деятельность. "У меня сейчас нет тура. Я гастролировал с шоу под названием This Is Not a Drill в течение двух лет. А так, конечно, да, конечно", - сказал Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой на вопрос о том, хотел бы он посетить Россию, Донбасс с концертами. В ходе разговора Савенкова задала несколько вопросов РИА Новости. "Русские приглашали меня поехать и дать концерты в Санкт-Петербурге и Москве", - добавил он. Между тем он указал, что организация концертного тура - весьма хлопотное дело. "Нас почти 170 человек в дороге и 30 тягачей с прицепами, перевозящих все оборудование. Это огромное, огромное дело. Это не то, что я хожу с балалайкой и пою в барах", - отметил основатель Pink Floyd. Уотерс добавил, что хотел бы сыграть и на Украине в честь окончания конфликта. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО, отметив, что стилистика этого исполнителя ему близка. Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине. Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.
https://ria.ru/20240903/uoters-1970214468.html
https://ria.ru/20240912/medvedev-1972191926.html
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дмитрий медведев, джо байден, владимир путин, pink floyd, оон, украина, россия, санкт-петербург
Дмитрий Медведев, Джо Байден, Владимир Путин, Pink Floyd, ООН, Украина, Россия, Санкт-Петербург, Культура
Основатель Pink Floyd Уотерс готов выступить в России

Основатель Pink Floyd Уотерс выразил готовность выступить с концертом в России

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что готов выступить в России, когда возобновит концертную деятельность.
«
"У меня сейчас нет тура. Я гастролировал с шоу под названием This Is Not a Drill в течение двух лет. А так, конечно, да, конечно", - сказал Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой на вопрос о том, хотел бы он посетить Россию, Донбасс с концертами.
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Сооснователь Pink Floyd Уотерс обратился к России с заявлением
3 сентября, 12:38
В ходе разговора Савенкова задала несколько вопросов РИА Новости.
"Русские приглашали меня поехать и дать концерты в Санкт-Петербурге и Москве", - добавил он.
Между тем он указал, что организация концертного тура - весьма хлопотное дело.
"Нас почти 170 человек в дороге и 30 тягачей с прицепами, перевозящих все оборудование. Это огромное, огромное дело. Это не то, что я хожу с балалайкой и пою в барах", - отметил основатель Pink Floyd.
Уотерс добавил, что хотел бы сыграть и на Украине в честь окончания конфликта.
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Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО, отметив, что стилистика этого исполнителя ему близка.
Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.
Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.
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КультураДмитрий МедведевДжо БайденВладимир ПутинPink FloydООНУкраинаРоссияСанкт-Петербург
 
 
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