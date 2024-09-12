Основатель Pink Floyd Уотерс готов выступить в России
Основатель Pink Floyd Уотерс выразил готовность выступить с концертом в России
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что готов выступить в России, когда возобновит концертную деятельность.
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"У меня сейчас нет тура. Я гастролировал с шоу под названием This Is Not a Drill в течение двух лет. А так, конечно, да, конечно", - сказал Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой на вопрос о том, хотел бы он посетить Россию, Донбасс с концертами.
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В ходе разговора Савенкова задала несколько вопросов РИА Новости.
"Русские приглашали меня поехать и дать концерты в Санкт-Петербурге и Москве", - добавил он.
Между тем он указал, что организация концертного тура - весьма хлопотное дело.
"Нас почти 170 человек в дороге и 30 тягачей с прицепами, перевозящих все оборудование. Это огромное, огромное дело. Это не то, что я хожу с балалайкой и пою в барах", - отметил основатель Pink Floyd.
Уотерс добавил, что хотел бы сыграть и на Украине в честь окончания конфликта.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО, отметив, что стилистика этого исполнителя ему близка.
Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.
Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.
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