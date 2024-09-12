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В Ижевске роботы производят алюминиевые котелки для спецоперации - РИА Новости, 12.09.2024
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Надежные люди
 
09:03 12.09.2024
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В Ижевске роботы производят алюминиевые котелки для спецоперации
В Ижевске роботы производят алюминиевые котелки для спецоперации - РИА Новости, 12.09.2024
В Ижевске роботы производят алюминиевые котелки для спецоперации
Роботы на ижевском предприятии "Локопласт" производят алюминиевые котелки, фляжки, стаканы для нужд спецоперации, сообщила заместитель председателя... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:03
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УФА, 12 сен - РИА Новости. Роботы на ижевском предприятии "Локопласт" производят алюминиевые котелки, фляжки, стаканы для нужд спецоперации, сообщила заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова в своем Telegram-канале. "Кадровый вопрос решили роботы. Шутка, конечно, но на ижевском предприятии "Локопласт" к этому близки. Недавно здесь запустили первую в России роботизированную линию по производству изделий из алюминия. Новое направление в помощь нашим бойцам. Здесь изготавливают военную и походную посуду. Первую партию из 155 тысяч алюминиевых котелков получили заказчики – Минобороны России и Росгвардия", - написала она. По словам Абрамовой, в сутки роботы могут сделать 2,5 тысячи котелков, фляжек, стаканов из алюминия. Скоро на предприятии будут производить кухонную утварь, в перспективе – изготовление алюминиевых комплектующих для авиации. "Кстати, "Локопласт" недавно освоили еще одно изделие – жилет мирного жителя. Это тандем бронежилета и верхней одежды. Он предназначен для врачей, строителей, курьеров, почтальонов и многих других мирных граждан приграничья", - добавила она.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Надежные люди, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ижевске роботы производят алюминиевые котелки для спецоперации

На ижевском "Локопласте" роботы производят алюминиевые котелки для нужд СВО

© пресс-служба правительства УдмуртииРоботы производят алюминиевые котелки и фляжки для нужд СВО на заводе "Локопласт" в Удмуртии. Кадр видео
Роботы производят алюминиевые котелки и фляжки для нужд СВО на заводе Локопласт в Удмуртии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© пресс-служба правительства Удмуртии
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УФА, 12 сен - РИА Новости. Роботы на ижевском предприятии "Локопласт" производят алюминиевые котелки, фляжки, стаканы для нужд спецоперации, сообщила заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова в своем Telegram-канале.
"Кадровый вопрос решили роботы. Шутка, конечно, но на ижевском предприятии "Локопласт" к этому близки. Недавно здесь запустили первую в России роботизированную линию по производству изделий из алюминия. Новое направление в помощь нашим бойцам. Здесь изготавливают военную и походную посуду. Первую партию из 155 тысяч алюминиевых котелков получили заказчики – Минобороны России и Росгвардия", - написала она.
По словам Абрамовой, в сутки роботы могут сделать 2,5 тысячи котелков, фляжек, стаканов из алюминия. Скоро на предприятии будут производить кухонную утварь, в перспективе – изготовление алюминиевых комплектующих для авиации.
"Кстати, "Локопласт" недавно освоили еще одно изделие – жилет мирного жителя. Это тандем бронежилета и верхней одежды. Он предназначен для врачей, строителей, курьеров, почтальонов и многих других мирных граждан приграничья", - добавила она.
Многоцелевые транспортные роботы и другие разработки представили Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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Надежные людиРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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