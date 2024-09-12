https://ria.ru/20240912/roboty-1972214226.html
В Ижевске роботы производят алюминиевые котелки для спецоперации
В Ижевске роботы производят алюминиевые котелки для спецоперации - РИА Новости, 12.09.2024
В Ижевске роботы производят алюминиевые котелки для спецоперации
Роботы на ижевском предприятии "Локопласт" производят алюминиевые котелки, фляжки, стаканы для нужд спецоперации, сообщила заместитель председателя... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:03
2024-09-12T09:03
2024-09-12T09:03
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УФА, 12 сен - РИА Новости. Роботы на ижевском предприятии "Локопласт" производят алюминиевые котелки, фляжки, стаканы для нужд спецоперации, сообщила заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова в своем Telegram-канале. "Кадровый вопрос решили роботы. Шутка, конечно, но на ижевском предприятии "Локопласт" к этому близки. Недавно здесь запустили первую в России роботизированную линию по производству изделий из алюминия. Новое направление в помощь нашим бойцам. Здесь изготавливают военную и походную посуду. Первую партию из 155 тысяч алюминиевых котелков получили заказчики – Минобороны России и Росгвардия", - написала она. По словам Абрамовой, в сутки роботы могут сделать 2,5 тысячи котелков, фляжек, стаканов из алюминия. Скоро на предприятии будут производить кухонную утварь, в перспективе – изготовление алюминиевых комплектующих для авиации. "Кстати, "Локопласт" недавно освоили еще одно изделие – жилет мирного жителя. Это тандем бронежилета и верхней одежды. Он предназначен для врачей, строителей, курьеров, почтальонов и многих других мирных граждан приграничья", - добавила она.
https://ria.ru/20240417/minoborony-1940503667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Надежные люди, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ижевске роботы производят алюминиевые котелки для спецоперации
На ижевском "Локопласте" роботы производят алюминиевые котелки для нужд СВО
УФА, 12 сен - РИА Новости.
Роботы на ижевском предприятии "Локопласт" производят алюминиевые котелки, фляжки, стаканы для нужд спецоперации, сообщила заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова в своем Telegram-канале
.
"Кадровый вопрос решили роботы. Шутка, конечно, но на ижевском предприятии "Локопласт" к этому близки. Недавно здесь запустили первую в России роботизированную линию по производству изделий из алюминия. Новое направление в помощь нашим бойцам. Здесь изготавливают военную и походную посуду. Первую партию из 155 тысяч алюминиевых котелков получили заказчики – Минобороны России и Росгвардия", - написала она.
По словам Абрамовой, в сутки роботы могут сделать 2,5 тысячи котелков, фляжек, стаканов из алюминия. Скоро на предприятии будут производить кухонную утварь, в перспективе – изготовление алюминиевых комплектующих для авиации.
"Кстати, "Локопласт" недавно освоили еще одно изделие – жилет мирного жителя. Это тандем бронежилета и верхней одежды. Он предназначен для врачей, строителей, курьеров, почтальонов и многих других мирных граждан приграничья", - добавила она.