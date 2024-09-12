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"Скрывать нет смысла". Куда пропала главная реликвия Москвы - РИА Новости, 12.09.2024
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Религия
 
08:00 12.09.2024 (обновлено: 08:02 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/relikviya-1972099999.html
"Скрывать нет смысла". Куда пропала главная реликвия Москвы
"Скрывать нет смысла". Куда пропала главная реликвия Москвы - РИА Новости, 12.09.2024
"Скрывать нет смысла". Куда пропала главная реликвия Москвы
Православные отмечают день памяти благоверного князя Даниила Московского. Его мощи, как считали верующие, оберегали златоглавую от бед. Однако почти сто лет... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T08:00
2024-09-12T08:02
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти благоверного князя Даниила Московского. Его мощи, как считали верующие, оберегали златоглавую от бед. Однако почти сто лет назад бесследно исчезли. Их ищут до сих пор. О судьбе реликвии — в материале РИА Новости.Удивил всехДанилов монастырь ежедневно посещают сотни паломников. Обитель, возвращенная Русской церкви раньше других, считается и самой древней в столице. Основал ее сын Александра Невского Даниил.Москва досталась ему по наследству. В конце XIII столетия тут была настоящая глушь. Но молодой князь проявил талант государственника: за считаные годы его маленький удел стал конкурентом всесильным Новгороду и Твери.Да и в Золотой Орде Даниила признавали одним из наиболее могущественных правителей на Руси. Тем не менее на склоне лет князь оставил власть и полностью отрекся от мира. "И скончался он, — свидетельствует Лаврентьевская летопись, — на Москве в своей отчине, в чернецех и в схиме". Произошло это 17 марта 1303-го.Причем, как гласит житие, "по глубокому смирению он хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище".Спустя 30 лет сын Даниила Иван Калита перевел основанную отцом обитель в Кремль. А про могилу тогда попросту не вспомнили.Торжество, но без лишнего шумаПо преданию, потомок Калиты, великий московский князь Иван III, однажды проезжал мимо погоста на месте Данилова монастыря. Внезапно один из его охранников упал с лошади и потерял сознание. Очнувшись, поведал следующее.Некто в монашеском одеянии предстал перед ним и молвил: "Я господин месту сему, князь Даниил Московский, здесь положенный. Скажи великому князю Ивану: ты сам себя утешаешь, а меня забыл".И указал точное место погребения. Иван III повелел служить там панихиды по своему прародителю. Его примеру последовали и преемники.В середине XVI века царь Иван Грозный вернул Данилов монастырь на прежнее место. Там воздвигли храм Семи Вселенских Соборов. Именно туда столетие спустя перенесли останки первого московского князя. А его самого объявили небесным покровителем столицы.В XVIII-XIX веках мощи покоились то в одном, то в другом храме обители. Незадолго до роковых событий 1917-го их разместили в главном, Троицком, соборе.Через 13 лет этот храм закрыли. Большевики забрали иконы и прочую церковную утварь, которой было так много, что "извлечение артефактов" растянулось на несколько дней.Та же участь ждала и драгоценную раку святого Даниила. Но иноки пошли на риск. Они отнесли мощи преподобного в храм Воскресения Словущего — за монастырской стеной, но совсем недалеко.Делали это торжественно — с крестным ходом и пением гимнов. Однако без особых объяснений — чтобы святыню не отняли. Свидетельств очевидцев о том событии очень мало. Поэтому точно не известно, ни как выглядела сама рака, ни где она стояла в храме.А в 1932-м реликвия исчезла. Как, кто вынес, куда — на эти вопросы документы ответов не дают.Они до сих пор тамПо одной из версий, раку увезли большевики. Но все изъятые государством церковные артефакты непременно брали на учет. Мощи же Даниила Московского нигде не упоминаются.По другой — монахи, зная, что рано или поздно власти придут за реликвией, раздали останки по частям прихожанам.Косвенно это подтверждается тем, что некоторые частицы оказались за рубежом. Например, одну из них в 1995-м вернул известный богослов Американской церкви Иоанн Мейендорф. Попала она к нему от академика Дмитрия Лихачева. А тому, в свою очередь, ее доверил некий архиерей, хорошо знавший братию Данилова монастыря.До этого из США привозили еще несколько частиц. И у всех похожая история: хранились у разных священников.Правда, у этой версии есть изъян. Если бы мощи в 1930-е раздали верующим, то в 1990-е, когда положение Церкви в России укрепилось, скрывать святыню не стали бы. Наоборот, ее бы обязательно вернули. Но этого не произошло.О судьбе мощей знал лишь узкий круг монахов. Почти всех в годы Большого террора сослали в лагеря или расстреляли. Вполне возможно, что иноки спрятали останки либо под храмом Воскресения Словущего, либо под стенами Даниловой обители.И не исключено, что реликвия до сих пор там. За минувшие десятилетия археологи многое изучили в монастыре. Но далеко не все. Так что тайна судьбы главной столичной святыни до сих пор не раскрыта.
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москва, тверь, сша, александр невский, иван грозный, иван iii, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Москва, Тверь, США, Александр Невский, Иван Грозный, Иван III, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Скрывать нет смысла". Куда пропала главная реликвия Москвы

Ученые до сих пор ищут мощи святого Даниила Московского

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на храм Христа Спасителя на закате с территории парка "Зарядье" в Москве
Вид на храм Христа Спасителя на закате с территории парка Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти благоверного князя Даниила Московского. Его мощи, как считали верующие, оберегали златоглавую от бед. Однако почти сто лет назад бесследно исчезли. Их ищут до сих пор. О судьбе реликвии — в материале РИА Новости.

Удивил всех

Данилов монастырь ежедневно посещают сотни паломников. Обитель, возвращенная Русской церкви раньше других, считается и самой древней в столице. Основал ее сын Александра Невского Даниил.
Москва досталась ему по наследству. В конце XIII столетия тут была настоящая глушь. Но молодой князь проявил талант государственника: за считаные годы его маленький удел стал конкурентом всесильным Новгороду и Твери.
Да и в Золотой Орде Даниила признавали одним из наиболее могущественных правителей на Руси. Тем не менее на склоне лет князь оставил власть и полностью отрекся от мира. "И скончался он, — свидетельствует Лаврентьевская летопись, — на Москве в своей отчине, в чернецех и в схиме". Произошло это 17 марта 1303-го.
Причем, как гласит житие, "по глубокому смирению он хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище".
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСвято-Данилов монастырь. Архивное фото
Свято-Данилов монастырь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Свято-Данилов монастырь. Архивное фото
Спустя 30 лет сын Даниила Иван Калита перевел основанную отцом обитель в Кремль. А про могилу тогда попросту не вспомнили.

Торжество, но без лишнего шума

По преданию, потомок Калиты, великий московский князь Иван III, однажды проезжал мимо погоста на месте Данилова монастыря. Внезапно один из его охранников упал с лошади и потерял сознание. Очнувшись, поведал следующее.
Некто в монашеском одеянии предстал перед ним и молвил: "Я господин месту сему, князь Даниил Московский, здесь положенный. Скажи великому князю Ивану: ты сам себя утешаешь, а меня забыл".
И указал точное место погребения. Иван III повелел служить там панихиды по своему прародителю. Его примеру последовали и преемники.
В середине XVI века царь Иван Грозный вернул Данилов монастырь на прежнее место. Там воздвигли храм Семи Вселенских Соборов. Именно туда столетие спустя перенесли останки первого московского князя. А его самого объявили небесным покровителем столицы.
© Public domain Святой благоверный князь Даниил Московский. Икона рубежа XVII-XVIII веков
Святой благоверный князь Даниил Московский. Икона рубежа XVII-XVIII веков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Public domain
Святой благоверный князь Даниил Московский. Икона рубежа XVII-XVIII веков
В XVIII-XIX веках мощи покоились то в одном, то в другом храме обители. Незадолго до роковых событий 1917-го их разместили в главном, Троицком, соборе.
Через 13 лет этот храм закрыли. Большевики забрали иконы и прочую церковную утварь, которой было так много, что "извлечение артефактов" растянулось на несколько дней.
Та же участь ждала и драгоценную раку святого Даниила. Но иноки пошли на риск. Они отнесли мощи преподобного в храм Воскресения Словущего — за монастырской стеной, но совсем недалеко.
Делали это торжественно — с крестным ходом и пением гимнов. Однако без особых объяснений — чтобы святыню не отняли. Свидетельств очевидцев о том событии очень мало. Поэтому точно не известно, ни как выглядела сама рака, ни где она стояла в храме.
CC BY-SA 3.0 / C.caramba2010 / Памятник князю Даниилу Московскому
Памятник князю Даниилу Московскому - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
CC BY-SA 3.0 / C.caramba2010 /
Памятник князю Даниилу Московскому
А в 1932-м реликвия исчезла. Как, кто вынес, куда — на эти вопросы документы ответов не дают.

Они до сих пор там

По одной из версий, раку увезли большевики. Но все изъятые государством церковные артефакты непременно брали на учет. Мощи же Даниила Московского нигде не упоминаются.
По другой — монахи, зная, что рано или поздно власти придут за реликвией, раздали останки по частям прихожанам.
Косвенно это подтверждается тем, что некоторые частицы оказались за рубежом. Например, одну из них в 1995-м вернул известный богослов Американской церкви Иоанн Мейендорф. Попала она к нему от академика Дмитрия Лихачева. А тому, в свою очередь, ее доверил некий архиерей, хорошо знавший братию Данилова монастыря.
© Фото : A.SavinАэрофотосъемка церкви Воскресения Словущего в Даниловской cлободе в Москве
Аэрофотосъемка церкви Воскресения Словущего в Даниловской Слободе в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : A.Savin
Аэрофотосъемка церкви Воскресения Словущего в Даниловской cлободе в Москве
До этого из США привозили еще несколько частиц. И у всех похожая история: хранились у разных священников.
Правда, у этой версии есть изъян. Если бы мощи в 1930-е раздали верующим, то в 1990-е, когда положение Церкви в России укрепилось, скрывать святыню не стали бы. Наоборот, ее бы обязательно вернули. Но этого не произошло.
О судьбе мощей знал лишь узкий круг монахов. Почти всех в годы Большого террора сослали в лагеря или расстреляли. Вполне возможно, что иноки спрятали останки либо под храмом Воскресения Словущего, либо под стенами Даниловой обители.
И не исключено, что реликвия до сих пор там. За минувшие десятилетия археологи многое изучили в монастыре. Но далеко не все. Так что тайна судьбы главной столичной святыни до сих пор не раскрыта.
Гора Фавор - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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