https://ria.ru/20240912/razvitie-1972368017.html
Путин назвал развитие культурных учреждений фактором укрепления регионов
Путин назвал развитие культурных учреждений фактором укрепления регионов - РИА Новости, 12.09.2024
Путин назвал развитие культурных учреждений фактором укрепления регионов
Президент России Владимир Путин назвал развитие культурных и религиозных учреждений важным фактором развития всех российских регионов. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:07
2024-09-12T19:07
2024-09-12T19:16
культура
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал развитие культурных и религиозных учреждений важным фактором развития всех российских регионов. По его словам, в России обновляется инфраструктура учреждений культуры, возрождаются храмы, реконструируются общественные пространства. "Все это не только гуманитарная составляющая, но и важный фактор развития всех наших регионов", - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Президент добавил, что активно строятся и развиваются мечети, храмы, синагоги. X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.
https://ria.ru/20240912/putin-1972364660.html
https://ria.ru/20240912/kultura-1972361742.html
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россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин назвал развитие культурных учреждений фактором укрепления регионов
Путин назвал развитие культурных учреждений важным фактором укрепления регионов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал развитие культурных и религиозных учреждений важным фактором развития всех российских регионов.
По его словам, в России обновляется инфраструктура учреждений культуры, возрождаются храмы, реконструируются общественные пространства.
"Все это не только гуманитарная составляющая, но и важный фактор развития всех наших регионов", - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
Президент добавил, что активно строятся и развиваются мечети, храмы, синагоги.
X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.