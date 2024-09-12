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Raytheon получила крупный контракт на поставку ракет, в том числе Украине - РИА Новости, 12.09.2024
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00:35 12.09.2024 (обновлено: 00:46 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/raytheon-1972193329.html
Raytheon получила крупный контракт на поставку ракет, в том числе Украине
Raytheon получила крупный контракт на поставку ракет, в том числе Украине - РИА Новости, 12.09.2024
Raytheon получила крупный контракт на поставку ракет, в том числе Украине
Американский производитель военной техники Raytheon получил контракт на поставку авиационных ракет средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T00:35
2024-09-12T00:46
украина
raytheon
министерство обороны сша
тусон
аризона
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Американский производитель военной техники Raytheon получил контракт на поставку авиационных ракет средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования стоимостью почти 1,2 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне."Компания Raytheon Co., Тусон, штат Аризона, получила контракт на поощрительную модификацию с фиксированной ценой в размере 1 195 985 081 доллар США по ранее заключенному контракту на усовершенствованную ракету средней дальности класса "воздух-воздух" (AMRAAM)", - говорится в заявлении.Контракт включает в себя поставки техники иностранным государствам, в том числе Украине, Болгарии, Японии и Венгрии, отмечается в заявлении. Ожидается, что работы по контракту будут завершены до конца 2028 года.
https://ria.ru/20240911/udary-1972189332.html
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украина, raytheon, министерство обороны сша, тусон, аризона
Украина, Raytheon, Министерство обороны США, Тусон, Аризона
Raytheon получила крупный контракт на поставку ракет, в том числе Украине

Raytheon получила контракт на $1,2 миллиарда на ракеты, в том числе для Украины

© AP Photo / Wong Maye-EСтенд компании Raytheon
Стенд компании Raytheon - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Wong Maye-E
Стенд компании Raytheon
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Американский производитель военной техники Raytheon получил контракт на поставку авиационных ракет средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования стоимостью почти 1,2 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
"Компания Raytheon Co., Тусон, штат Аризона, получила контракт на поощрительную модификацию с фиксированной ценой в размере 1 195 985 081 доллар США по ранее заключенному контракту на усовершенствованную ракету средней дальности класса "воздух-воздух" (AMRAAM)", - говорится в заявлении.
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Контракт включает в себя поставки техники иностранным государствам, в том числе Украине, Болгарии, Японии и Венгрии, отмечается в заявлении. Ожидается, что работы по контракту будут завершены до конца 2028 года.
 
УкраинаRaytheonМинистерство обороны СШАТусонАризона
 
 
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