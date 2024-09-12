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СМИ: США могут разрешить ВСУ применять неамериканские дальнобойные ракеты - РИА Новости, 12.09.2024
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19:32 12.09.2024 (обновлено: 22:29 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/rakety-1972374375.html
СМИ: США могут разрешить ВСУ применять неамериканские дальнобойные ракеты
СМИ: США могут разрешить ВСУ применять неамериканские дальнобойные ракеты - РИА Новости, 12.09.2024
СМИ: США могут разрешить ВСУ применять неамериканские дальнобойные ракеты
США могут разрешить Украине использовать британские и французские дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, но не американские, сообщает... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:32
2024-09-12T22:29
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. США могут разрешить Украине использовать британские и французские дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, но не американские, сообщает британская газета Times со ссылкой на источники."Президент (США Джо) Байден может решить дать зеленый свет... (Владимиру) Зеленскому на использование (британских дальнобойных) ракет Storm Shadow и их французского эквивалента, ракет SCALP, для удара по целям в глубине территории России по той причине, что Великобритания и Франция поддерживают подобный шаг... Однако США могут не разрешить Украине использовать свою самую дальнобойную версию (американской) баллистической ракеты ATACMS по целям за границей (РФ) в надежде предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта", - пишет издание со ссылкой на два источника из правительств разных стран, знакомых с ходом переговоров.При этом ранее газета Guardian со ссылкой на источники в правительстве Великобритании утверждала, что решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но в ближайшие дни о нем официально объявлено не будет.Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил РИА Новости, что Россия исходит из первичной позиции британской стороны по использованию Украиной ракет Storm Shadow, о которой она заявила в мае 2023 года. Тогда Лондон разрешил Киеву использовать их в пределах "международно признанной" территории Украины. Глава российской дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
https://ria.ru/20240912/putin-1972376143.html
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в мире, сша, россия, вооруженные силы украины, франция, великобритания
В мире, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Франция, Великобритания
СМИ: США могут разрешить ВСУ применять неамериканские дальнобойные ракеты

Times: США могут разрешить Украине наносить удар по РФ неамериканским оружием

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow / SCALP
Ракета Storm Shadow / SCALP - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow / SCALP. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. США могут разрешить Украине использовать британские и французские дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, но не американские, сообщает британская газета Times со ссылкой на источники.
"Президент (США Джо) Байден может решить дать зеленый свет... (Владимиру) Зеленскому на использование (британских дальнобойных) ракет Storm Shadow и их французского эквивалента, ракет SCALP, для удара по целям в глубине территории России по той причине, что Великобритания и Франция поддерживают подобный шаг... Однако США могут не разрешить Украине использовать свою самую дальнобойную версию (американской) баллистической ракеты ATACMS по целям за границей (РФ) в надежде предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта", - пишет издание со ссылкой на два источника из правительств разных стран, знакомых с ходом переговоров.
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При этом ранее газета Guardian со ссылкой на источники в правительстве Великобритании утверждала, что решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но в ближайшие дни о нем официально объявлено не будет.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил РИА Новости, что Россия исходит из первичной позиции британской стороны по использованию Украиной ракет Storm Shadow, о которой она заявила в мае 2023 года. Тогда Лондон разрешил Киеву использовать их в пределах "международно признанной" территории Украины. Глава российской дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
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