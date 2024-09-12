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Лавров прокомментировал решение разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:21 12.09.2024 (обновлено: 11:25 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/rakety-1972241918.html
Лавров прокомментировал решение разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами
Лавров прокомментировал решение разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами - РИА Новости, 12.09.2024
Лавров прокомментировал решение разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами
Россия считает, что Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:21
2024-09-12T11:25
специальная военная операция на украине
россия
в мире
сергей лавров
сша
украина
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия считает, что Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве", - сказал он в ходе круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.Лавров также назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев "инсценировкой".Ранее Блинкен и Лэмми посетили Украину с визитом. Госсекретарь США после визита сообщил, что передаст президенту США Джо Байдену результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории РФ.
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
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россия, в мире, сергей лавров, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Сергей Лавров, США, Украина
Лавров прокомментировал решение разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами

Лавров: Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия считает, что Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве", - сказал он в ходе круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
Лавров также назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев "инсценировкой".
Ранее Блинкен и Лэмми посетили Украину с визитом. Госсекретарь США после визита сообщил, что передаст президенту США Джо Байдену результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории РФ.
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