https://ria.ru/20240912/rakety-1972241918.html

Лавров прокомментировал решение разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами

Лавров прокомментировал решение разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами - РИА Новости, 12.09.2024

Лавров прокомментировал решение разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами

Россия считает, что Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:21

2024-09-12T11:21

2024-09-12T11:25

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия считает, что Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве", - сказал он в ходе круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.Лавров также назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев "инсценировкой".Ранее Блинкен и Лэмми посетили Украину с визитом. Госсекретарь США после визита сообщил, что передаст президенту США Джо Байдену результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории РФ.

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

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россия, в мире, сергей лавров, сша, украина