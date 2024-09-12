https://ria.ru/20240912/raketa-1972213247.html

Над Курской областью сбили ракету

Над Курской областью сбили ракету - РИА Новости, 12.09.2024

Над Курской областью сбили ракету

Украинская ракета уничтожена в четверг утром в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T08:34

2024-09-12T08:34

2024-09-12T08:40

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в четверг утром в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Украинская ракета этим утром уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы! Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал он.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

курская область

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2024

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курская область, безопасность, алексей смирнов (политик)