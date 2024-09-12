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ПВО сбила беспилотник над Брянской областью
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 12.09.2024
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью
Один БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T23:16
2024-09-12T23:16
2024-09-12T23:19
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Один БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
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брянская область, безопасность, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Россия
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью
Богомаз: ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Брянской областью