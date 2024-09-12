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В курском приграничье уничтожили четыре управляемые авиабомбы ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 12.09.2024 (обновлено: 16:58 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/pvo-1972331684.html
В курском приграничье уничтожили четыре управляемые авиабомбы ВСУ
В курском приграничье уничтожили четыре управляемые авиабомбы ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024
В курском приграничье уничтожили четыре управляемые авиабомбы ВСУ
Ещё четыре управляемые авиабомбы и два БПЛА самолётного типа ВСУ уничтожены силами ПВО в приграничном районе в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:44
2024-09-12T16:58
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
брянская область
курская область
алексей смирнов (политик)
владимир путин
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ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Ещё четыре управляемые авиабомбы и два БПЛА самолётного типа ВСУ уничтожены силами ПВО в приграничном районе в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Ранее глава региона сообщал, что силами ПВО в Курской области была сбита управляемая авиабомба ВСУ на фоне ракетной опасности."Еще четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ и два БПЛА самолетного типа уничтожены в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!" - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, брянская область, курская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Брянская область, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Валерий Герасимов
В курском приграничье уничтожили четыре управляемые авиабомбы ВСУ

Смирнов: в курском приграничье уничтожили 4 управляемые авиабомбы и 2 БПЛА ВСУ

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Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Ещё четыре управляемые авиабомбы и два БПЛА самолётного типа ВСУ уничтожены силами ПВО в приграничном районе в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Ранее глава региона сообщал, что силами ПВО в Курской области была сбита управляемая авиабомба ВСУ на фоне ракетной опасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00
"Еще четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ и два БПЛА самолетного типа уничтожены в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!" - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияБрянская областьКурская областьАлексей Смирнов (политик)Владимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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