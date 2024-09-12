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Путин рассказал о желающих уехать в Россию из-за чуждых ценностей на родине - РИА Новости, 12.09.2024
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20:12 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/putin-1972380314.html
Путин рассказал о желающих уехать в Россию из-за чуждых ценностей на родине
Путин рассказал о желающих уехать в Россию из-за чуждых ценностей на родине - РИА Новости, 12.09.2024
Путин рассказал о желающих уехать в Россию из-за чуждых ценностей на родине
Число желающих уехать в РФ из стран, где насаждаются "извращенные" установки, растет, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T20:12
2024-09-12T20:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Число желающих уехать в РФ из стран, где насаждаются "извращенные" установки, растет, сообщил президент России Владимир Путин. Выступая на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, Путин напомнил, что недавно подписал указ об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. "Мы не боремся против каких-то других ценностей – мы поддерживаем свои. Вот в этом, между прочим, различие в подходах между нами и нашими оппонентами. И это решение принято в ответ на растущий поток обращений из стран, где людей, по сути, лишают свободы выбора. В основном речь идёт о семьях с детьми, в отношении которых местные власти насаждают извращённые этические установки", - сказал Путин. Он отметил, что немало обращений и от деятелей культуры, не желающих вмещать своё творчество в прокрустово ложе квот и критериев, созидать с оглядкой на соответствие чуждым им неолиберальным стандартам.
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россия, владимир путин, общество, в мире
Россия, Владимир Путин, Общество, В мире
Путин рассказал о желающих уехать в Россию из-за чуждых ценностей на родине

Путин: число желающих уехать из стран с "извращенными" установками растет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Число желающих уехать в РФ из стран, где насаждаются "извращенные" установки, растет, сообщил президент России Владимир Путин.
Выступая на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, Путин напомнил, что недавно подписал указ об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.
"Мы не боремся против каких-то других ценностей – мы поддерживаем свои. Вот в этом, между прочим, различие в подходах между нами и нашими оппонентами. И это решение принято в ответ на растущий поток обращений из стран, где людей, по сути, лишают свободы выбора. В основном речь идёт о семьях с детьми, в отношении которых местные власти насаждают извращённые этические установки", - сказал Путин.
Он отметил, что немало обращений и от деятелей культуры, не желающих вмещать своё творчество в прокрустово ложе квот и критериев, созидать с оглядкой на соответствие чуждым им неолиберальным стандартам.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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