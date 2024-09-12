https://ria.ru/20240912/putin-1972380314.html

Путин рассказал о желающих уехать в Россию из-за чуждых ценностей на родине

Путин рассказал о желающих уехать в Россию из-за чуждых ценностей на родине - РИА Новости, 12.09.2024

Путин рассказал о желающих уехать в Россию из-за чуждых ценностей на родине

Число желающих уехать в РФ из стран, где насаждаются "извращенные" установки, растет, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T20:12

2024-09-12T20:12

2024-09-12T20:12

россия

владимир путин

общество

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972378393_0:184:3118:1938_1920x0_80_0_0_0b8fc932747f76a4ad649cc6d7d136b7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Число желающих уехать в РФ из стран, где насаждаются "извращенные" установки, растет, сообщил президент России Владимир Путин. Выступая на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, Путин напомнил, что недавно подписал указ об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. "Мы не боремся против каких-то других ценностей – мы поддерживаем свои. Вот в этом, между прочим, различие в подходах между нами и нашими оппонентами. И это решение принято в ответ на растущий поток обращений из стран, где людей, по сути, лишают свободы выбора. В основном речь идёт о семьях с детьми, в отношении которых местные власти насаждают извращённые этические установки", - сказал Путин. Он отметил, что немало обращений и от деятелей культуры, не желающих вмещать своё творчество в прокрустово ложе квот и критериев, созидать с оглядкой на соответствие чуждым им неолиберальным стандартам.

https://ria.ru/20240912/tsennosti-1972367879.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество, в мире