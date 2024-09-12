https://ria.ru/20240912/putin-1972376488.html
Путин: Россия видит последствия расчеловечивания правящих в странах режимов
Путин: Россия видит последствия расчеловечивания правящих в странах режимов - РИА Новости, 12.09.2024
Путин: Россия видит последствия расчеловечивания правящих в странах режимов
Россия видит, к каким последствиям для отдельных людей приводит расчеловечивание правящих в ряде стран режимов, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:43
2024-09-12T19:43
2024-09-12T19:43
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия видит, к каким последствиям для отдельных людей приводит расчеловечивание правящих в ряде стран режимов, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. "Все мы знаем, как быстро в такой ситуации наступает расчеловечивание правящих режимов и к каким приводят последствиям для конкретных семей, людей, причем самых разных возрастов, мы это видим, именно поэтому недавно был подписан указ президента России об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", - сказал Путин. Президент добавил, что Россия не борется с другими ценностями, она поддерживает свои.
https://ria.ru/20240912/putin-1972365895.html
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин: Россия видит последствия расчеловечивания правящих в странах режимов
Путин: РФ видит последствия для людей из-за расчеловечивания режимов ряда стран
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия видит, к каким последствиям для отдельных людей приводит расчеловечивание правящих в ряде стран режимов, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
"Все мы знаем, как быстро в такой ситуации наступает расчеловечивание правящих режимов и к каким приводят последствиям для конкретных семей, людей, причем самых разных возрастов, мы это видим, именно поэтому недавно был подписан указ президента России об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", - сказал Путин.
Президент добавил, что Россия не борется с другими ценностями, она поддерживает свои.