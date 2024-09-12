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Путин: Россия видит последствия расчеловечивания правящих в странах режимов - РИА Новости, 12.09.2024
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19:43 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/putin-1972376488.html
Путин: Россия видит последствия расчеловечивания правящих в странах режимов
Путин: Россия видит последствия расчеловечивания правящих в странах режимов - РИА Новости, 12.09.2024
Путин: Россия видит последствия расчеловечивания правящих в странах режимов
Россия видит, к каким последствиям для отдельных людей приводит расчеловечивание правящих в ряде стран режимов, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:43
2024-09-12T19:43
россия
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия видит, к каким последствиям для отдельных людей приводит расчеловечивание правящих в ряде стран режимов, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. "Все мы знаем, как быстро в такой ситуации наступает расчеловечивание правящих режимов и к каким приводят последствиям для конкретных семей, людей, причем самых разных возрастов, мы это видим, именно поэтому недавно был подписан указ президента России об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", - сказал Путин. Президент добавил, что Россия не борется с другими ценностями, она поддерживает свои.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин: Россия видит последствия расчеловечивания правящих в странах режимов

Путин: РФ видит последствия для людей из-за расчеловечивания режимов ряда стран

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия видит, к каким последствиям для отдельных людей приводит расчеловечивание правящих в ряде стран режимов, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
"Все мы знаем, как быстро в такой ситуации наступает расчеловечивание правящих режимов и к каким приводят последствиям для конкретных семей, людей, причем самых разных возрастов, мы это видим, именно поэтому недавно был подписан указ президента России об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", - сказал Путин.
Президент добавил, что Россия не борется с другими ценностями, она поддерживает свои.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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