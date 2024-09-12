https://ria.ru/20240912/putin-1972376341.html

Путин предостерег Запад от прямого участия в украинском конфликте

Путин предостерег Запад от прямого участия в украинском конфликте - РИА Новости, 12.09.2024

Путин предостерег Запад от прямого участия в украинском конфликте

Прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:42

2024-09-12T19:42

2024-09-12T19:42

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин. "Прямое участие (стран Запада в конфликте на Украине - ред.) - это уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО - США, европейские страны - воюют с Россией", - заявил президент. "А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", - предостерег он.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарной сессии Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарной сессии 2024-09-12T19:42 true PT2M53S

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, нато