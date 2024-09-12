https://ria.ru/20240912/putin-1972376341.html
Путин предостерег Запад от прямого участия в украинском конфликте
Путин предостерег Запад от прямого участия в украинском конфликте - РИА Новости, 12.09.2024
Путин предостерег Запад от прямого участия в украинском конфликте
Прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:42
2024-09-12T19:42
2024-09-12T19:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин. "Прямое участие (стран Запада в конфликте на Украине - ред.) - это уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО - США, европейские страны - воюют с Россией", - заявил президент. "А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", - предостерег он.
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Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарной сессии
Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарной сессии
2024-09-12T19:42
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, НАТО
Путин предостерег Запад от прямого участия в украинском конфликте
Путин: Россия ответит в случае прямого участия Запада в украинском конфликте