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Путин назвал обсуждения разрешения дальнобойных ударов ВСУ подменой понятий - РИА Новости, 12.09.2024
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19:40 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/putin-1972376143.html
Путин назвал обсуждения разрешения дальнобойных ударов ВСУ подменой понятий
Путин назвал обсуждения разрешения дальнобойных ударов ВСУ подменой понятий - РИА Новости, 12.09.2024
Путин назвал обсуждения разрешения дальнобойных ударов ВСУ подменой понятий
Президент РФ Владимир Путин назвал подменой понятий муссируемые в США и ЕС обсуждения о том, чтобы разрешить Украине использование высокоточного западного... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:40
2024-09-12T19:40
россия
сша
владимир путин
евросоюз
вооруженные силы украины
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал подменой понятий муссируемые в США и ЕС обсуждения о том, чтобы разрешить Украине использование высокоточного западного оружия для ударов вглубь РФ, заявил он журналистам. "Происходит попытка подмены понятий. Речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит - с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами", - сказал Путин. "Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства - это совершенно другая история", - подчеркнул российский лидер.
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россия, сша, владимир путин, евросоюз, вооруженные силы украины, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, В мире
Путин назвал обсуждения разрешения дальнобойных ударов ВСУ подменой понятий

Путин: ВСУ уже бьют по российской территории, но не высокоточным оружием

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал подменой понятий муссируемые в США и ЕС обсуждения о том, чтобы разрешить Украине использование высокоточного западного оружия для ударов вглубь РФ, заявил он журналистам.
"Происходит попытка подмены понятий. Речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит - с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами", - сказал Путин.
"Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства - это совершенно другая история", - подчеркнул российский лидер.
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