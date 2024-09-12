https://ria.ru/20240912/putin-1972376143.html

Путин назвал обсуждения разрешения дальнобойных ударов ВСУ подменой понятий

Путин назвал обсуждения разрешения дальнобойных ударов ВСУ подменой понятий - РИА Новости, 12.09.2024

Путин назвал обсуждения разрешения дальнобойных ударов ВСУ подменой понятий

Президент РФ Владимир Путин назвал подменой понятий муссируемые в США и ЕС обсуждения о том, чтобы разрешить Украине использование высокоточного западного... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:40

2024-09-12T19:40

2024-09-12T19:40

россия

сша

владимир путин

евросоюз

вооруженные силы украины

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал подменой понятий муссируемые в США и ЕС обсуждения о том, чтобы разрешить Украине использование высокоточного западного оружия для ударов вглубь РФ, заявил он журналистам. "Происходит попытка подмены понятий. Речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит - с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами", - сказал Путин. "Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства - это совершенно другая история", - подчеркнул российский лидер.

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россия, сша, владимир путин, евросоюз, вооруженные силы украины, в мире