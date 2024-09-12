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Украина не может наносить удары вглубь России без поддержки, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:39 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/putin-1972375839.html
Украина не может наносить удары вглубь России без поддержки, заявил Путин
Украина не может наносить удары вглубь России без поддержки, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024
Украина не может наносить удары вглубь России без поддержки, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, для этого ей нужны разведданные со... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:39
2024-09-12T19:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Об этом он заявил журналистам. "Дело в том, что - я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе - наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать", - считает российский лидер. "Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников Евросоюза либо США, в общем, с натовских спутников", - уточнил он.
https://ria.ru/20240912/konflikt-1972374924.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин
Украина не может наносить удары вглубь России без поддержки, заявил Путин

Путин: Украина без помощи Запада не может наносить удары вглубь России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Об этом он заявил журналистам.
"Дело в том, что - я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе - наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать", - считает российский лидер.
"Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников Евросоюза либо США, в общем, с натовских спутников", - уточнил он.
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