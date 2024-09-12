https://ria.ru/20240912/putin-1972375839.html

Украина не может наносить удары вглубь России без поддержки, заявил Путин

Украина не может наносить удары вглубь России без поддержки, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024

Украина не может наносить удары вглубь России без поддержки, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, для этого ей нужны разведданные со... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:39

2024-09-12T19:39

2024-09-12T19:39

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Об этом он заявил журналистам. "Дело в том, что - я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе - наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать", - считает российский лидер. "Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников Евросоюза либо США, в общем, с натовских спутников", - уточнил он.

https://ria.ru/20240912/konflikt-1972374924.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин