https://ria.ru/20240912/putin-1972375490.html
Работа деятелей культуры несет потенциал миротворчества, заявил Путин
Работа деятелей культуры несет потенциал миротворчества, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024
Работа деятелей культуры несет потенциал миротворчества, заявил Путин
Работа деятелей культуры несет потенциал миротворчества и противодействия розни, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:37
2024-09-12T19:37
2024-09-12T19:37
культура
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Работа деятелей культуры несет потенциал миротворчества и противодействия розни, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур. "Ваша творческая, научная, просветительская деятельность обладает колоссальным потенциалом миротворчества и противодействия розни. Она сберегает связи между людьми, способна исцелять раны, которые наносят конфликты и войны", - сказал глава государства. X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.
https://ria.ru/20240912/putin-1972374246.html
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владимир путин, россия
Культура, Владимир Путин, Россия
Работа деятелей культуры несет потенциал миротворчества, заявил Путин
Путин: работа деятелей культуры несет потенциал миротворчества и борьбы с рознью
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Работа деятелей культуры несет потенциал миротворчества и противодействия розни, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур.
"Ваша творческая, научная, просветительская деятельность обладает колоссальным потенциалом миротворчества и противодействия розни. Она сберегает связи между людьми, способна исцелять раны, которые наносят конфликты и войны", - сказал глава государства.
X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.