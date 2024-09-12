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Путин призвал создать новую мировую инфраструктуру национальных культур - РИА Новости, 12.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:27 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/putin-1972372964.html
Путин призвал создать новую мировую инфраструктуру национальных культур
Путин призвал создать новую мировую инфраструктуру национальных культур - РИА Новости, 12.09.2024
Путин призвал создать новую мировую инфраструктуру национальных культур
Президент России Владимир Путин заявил, что пришло время сформулировать новую международную инфраструктуру национальных культур. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:27
2024-09-12T19:27
культура
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что пришло время сформулировать новую международную инфраструктуру национальных культур. "Считаю, что в целом настало время формулирования новой общей международной инфраструктуры национальных культур", - заявил Путин в ходе пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.
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владимир путин, россия
Культура, Владимир Путин, Россия
Путин призвал создать новую мировую инфраструктуру национальных культур

Путин: пришло время сформировать новую мировую инфраструктуру нацкультур

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что пришло время сформулировать новую международную инфраструктуру национальных культур.
"Считаю, что в целом настало время формулирования новой общей международной инфраструктуры национальных культур", - заявил Путин в ходе пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Путин назвал развитие культурных учреждений фактором укрепления регионов
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КультураВладимир ПутинРоссия
 
 
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