https://ria.ru/20240912/putin-1972372964.html

Путин призвал создать новую мировую инфраструктуру национальных культур

Путин призвал создать новую мировую инфраструктуру национальных культур - РИА Новости, 12.09.2024

Путин призвал создать новую мировую инфраструктуру национальных культур

Президент России Владимир Путин заявил, что пришло время сформулировать новую международную инфраструктуру национальных культур. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:27

2024-09-12T19:27

2024-09-12T19:27

культура

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что пришло время сформулировать новую международную инфраструктуру национальных культур. "Считаю, что в целом настало время формулирования новой общей международной инфраструктуры национальных культур", - заявил Путин в ходе пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.

https://ria.ru/20240912/razvitie-1972368017.html

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владимир путин, россия