https://ria.ru/20240912/putin-1972370111.html

Путин высказался об отмене деятелей культуры за инакомыслие на Западе

Путин высказался об отмене деятелей культуры за инакомыслие на Западе - РИА Новости, 12.09.2024

Путин высказался об отмене деятелей культуры за инакомыслие на Западе

Культурных деятелей, которые не следуют формируемому некоторыми странами мейнстриму, нередко ждут остракизм и отмена, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:13

2024-09-12T19:13

2024-09-12T19:13

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Культурных деятелей, которые не следуют формируемому некоторыми странами мейнстриму, нередко ждут остракизм и отмена, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в некоторых странах поступает много обращений от культурных деятелей, которым навязываются "чуждые им неолиберальные стандарты", которые активно тиражируются СМИ, формируя мейнстрим. "Если автор заинтересован, чтобы его произведение вышло на сцену или экран, было опубликовано, он обязан следовать этому мейнстриму, и если в этих произведениях или даже в частных высказываниях писателя, режиссёра, актёра мелькает инакомыслие, сомнения, его ждут остракизм и отмена", - сказал Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.

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