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Путин высказался об отмене деятелей культуры за инакомыслие на Западе - РИА Новости, 12.09.2024
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Культура
 
19:13 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/putin-1972370111.html
Путин высказался об отмене деятелей культуры за инакомыслие на Западе
Путин высказался об отмене деятелей культуры за инакомыслие на Западе - РИА Новости, 12.09.2024
Путин высказался об отмене деятелей культуры за инакомыслие на Западе
Культурных деятелей, которые не следуют формируемому некоторыми странами мейнстриму, нередко ждут остракизм и отмена, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:13
2024-09-12T19:13
культура
россия
владимир путин
в мире
запад
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Культурных деятелей, которые не следуют формируемому некоторыми странами мейнстриму, нередко ждут остракизм и отмена, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в некоторых странах поступает много обращений от культурных деятелей, которым навязываются "чуждые им неолиберальные стандарты", которые активно тиражируются СМИ, формируя мейнстрим. "Если автор заинтересован, чтобы его произведение вышло на сцену или экран, было опубликовано, он обязан следовать этому мейнстриму, и если в этих произведениях или даже в частных высказываниях писателя, режиссёра, актёра мелькает инакомыслие, сомнения, его ждут остракизм и отмена", - сказал Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.
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россия, владимир путин, в мире, запад
Культура, Россия, Владимир Путин, В мире, Запад
Путин высказался об отмене деятелей культуры за инакомыслие на Западе

Путин: в ряде стран не следующих мейнстриму деятелей ждут остракизм и отмена

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Культурных деятелей, которые не следуют формируемому некоторыми странами мейнстриму, нередко ждут остракизм и отмена, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что в некоторых странах поступает много обращений от культурных деятелей, которым навязываются "чуждые им неолиберальные стандарты", которые активно тиражируются СМИ, формируя мейнстрим.
"Если автор заинтересован, чтобы его произведение вышло на сцену или экран, было опубликовано, он обязан следовать этому мейнстриму, и если в этих произведениях или даже в частных высказываниях писателя, режиссёра, актёра мелькает инакомыслие, сомнения, его ждут остракизм и отмена", - сказал Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.
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