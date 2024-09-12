https://ria.ru/20240912/putin-1972369989.html
Мировое большинство разделяет значимость гуманизма, заявил Путин
Мировое большинство разделяет значимость гуманизма, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024
Мировое большинство разделяет значимость гуманизма, заявил Путин
Значимость гуманизма и диалога разделяется мировым большинством, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:12
2024-09-12T19:12
2024-09-12T19:12
россия
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Значимость гуманизма и диалога разделяется мировым большинством, заявил президент России Владимир Путин. "Значимость гуманизма и диалога, взаимного уважения и доверия в мире разделяется мировым большинством, но к сожалению, находится под постоянным давлением и угрозой размывания", - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.
https://ria.ru/20240912/putin-1972364660.html
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Мировое большинство разделяет значимость гуманизма, заявил Путин
Путин: значимость гуманизма и диалога разделяется мировым большинством
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Значимость гуманизма и диалога разделяется мировым большинством, заявил президент России Владимир Путин.
"Значимость гуманизма и диалога, взаимного уважения и доверия в мире разделяется мировым большинством, но к сожалению, находится под постоянным давлением и угрозой размывания", - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.