https://ria.ru/20240912/putin-1972365895.html
Многие политики высокого ранга утратили нравственные границы, заявил Путин
Многие политики высокого ранга утратили нравственные границы, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024
Многие политики высокого ранга утратили нравственные границы, заявил Путин
Многие политики высокого ранга сегодня утратили нравственные границы и нарушают табу, которые сохранялись даже в годы "Холодной войны", сообщил президент России РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:00
2024-09-12T19:00
2024-09-12T19:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Многие политики высокого ранга сегодня утратили нравственные границы и нарушают табу, которые сохранялись даже в годы "Холодной войны", сообщил президент России Владимир Путин. "Немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряженные моменты "Холодной войны"! В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние ее формы - дискриминацию, преследования то по национальному, то по этническому, то по религиозному признакам", - сказал Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.
https://radiosputnik.ru/20240912/tsennosti-1972364833.html
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владимир путин, россия, в мире
Культура, Владимир Путин, Россия, В мире
Многие политики высокого ранга утратили нравственные границы, заявил Путин
Путин: ряд политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Многие политики высокого ранга сегодня утратили нравственные границы и нарушают табу, которые сохранялись даже в годы "Холодной войны", сообщил президент России Владимир Путин.
"Немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряженные моменты "Холодной войны"! В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние ее формы - дискриминацию, преследования то по национальному, то по этническому, то по религиозному признакам", - сказал Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.