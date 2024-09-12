https://ria.ru/20240912/putin-1972361393.html

Россияне определились с главными ценностями, заявил Путин

Россияне определились с главными ценностями, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024

Россияне определились с главными ценностями, заявил Путин

Граждане России определились со своими главными ценностями и закрепили их в конституции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:41

2024-09-12T18:41

2024-09-12T19:19

россия

владимир путин

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Граждане России определились со своими главными ценностями и закрепили их в конституции, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы в России определились со своими главными ценностями, закрепили их в своем основном законе, в конституции", - сказал глава государства на пленарном заседании на полях Санкт-Петербургского форума объединенных культур.Он добавил, что Россия защищает ценности всех, кто разделяет эти взгляды."Кто так же, как и мы, считает священным право людей говорить на родном языке и хранить веру отцов, жить в гармонии с природой по ее естественным законам", - заключил Путин.X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.

https://ria.ru/20240912/putin-1972361837.html

https://ria.ru/20240912/putin--1972362882.html

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россия, владимир путин, общество