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Россияне определились с главными ценностями, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024
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18:41 12.09.2024 (обновлено: 19:19 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/putin-1972361393.html
Россияне определились с главными ценностями, заявил Путин
Россияне определились с главными ценностями, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024
Россияне определились с главными ценностями, заявил Путин
Граждане России определились со своими главными ценностями и закрепили их в конституции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:41
2024-09-12T19:19
россия
владимир путин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Граждане России определились со своими главными ценностями и закрепили их в конституции, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы в России определились со своими главными ценностями, закрепили их в своем основном законе, в конституции", - сказал глава государства на пленарном заседании на полях Санкт-Петербургского форума объединенных культур.Он добавил, что Россия защищает ценности всех, кто разделяет эти взгляды."Кто так же, как и мы, считает священным право людей говорить на родном языке и хранить веру отцов, жить в гармонии с природой по ее естественным законам", - заключил Путин.X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.
https://ria.ru/20240912/putin-1972361837.html
https://ria.ru/20240912/putin--1972362882.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Россияне определились с главными ценностями, заявил Путин

Путин: россияне определились с главными ценностями и закрепили их в конституции

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Граждане России определились со своими главными ценностями и закрепили их в конституции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы в России определились со своими главными ценностями, закрепили их в своем основном законе, в конституции", - сказал глава государства на пленарном заседании на полях Санкт-Петербургского форума объединенных культур.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Россия никому не навязывает свои ценности, заявил Путин
Вчера, 18:43
Он добавил, что Россия защищает ценности всех, кто разделяет эти взгляды.
"Кто так же, как и мы, считает священным право людей говорить на родном языке и хранить веру отцов, жить в гармонии с природой по ее естественным законам", - заключил Путин.
X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Путин назвал единство культурных традиций в России истоком нацидентичности
Вчера, 18:46
 
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